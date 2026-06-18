पुणे

ST Bus Fire: क्षणात आगीचा भडका! निरा–बारामती एसटी पूर्ण जळाली, चालकाने स्वत:चा जीव धाेक्यात घालून प्रवाशांचे वाचवले प्राण..

Driver risks life to save passengers: धावत्या एसटीला अचानक लागलेल्या आगीने प्रवाशांत भीतीचे वातावरण; चालकाच्या धाडसाने व प्रसंगावधानाने सर्वांचे प्राण वाचले, मोठी दुर्घटना टळली
Maharashtra ST bus engulfed in flames on Nira Baramati route

40-Lakh ST Bus Reduced to Ashes, Driver Risks Life to Save Passengers

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिंतामणी क्षीरसागर

वडगाव निंबाळकर: निरा–बारामती मार्गावरील खामगळपाटी (ता. बारामती) परिसरात गुरुवारी सकाळी धावत्या एसटी बसला अचानक आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे सर्व प्रवाशांना वेळेत बाहेर काढण्यात यश आल्याने मोठी जीवितहानी टळली. मात्र बस पूर्णपणे जळून खाक झाली असून सुमारे ४० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची नोंद पोलिसांकडे करण्यात आली आहे.

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