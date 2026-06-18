ST Bus Fire: क्षणात आगीचा भडका! निरा–बारामती एसटी पूर्ण जळाली, चालकाने स्वत:चा जीव धाेक्यात घालून प्रवाशांचे वाचवले प्राण..

चिंतामणी क्षीरसागरवडगाव निंबाळकर: निरा–बारामती मार्गावरील खामगळपाटी (ता. बारामती) परिसरात गुरुवारी सकाळी धावत्या एसटी बसला अचानक आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे सर्व प्रवाशांना वेळेत बाहेर काढण्यात यश आल्याने मोठी जीवितहानी टळली. मात्र बस पूर्णपणे जळून खाक झाली असून सुमारे ४० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची नोंद पोलिसांकडे करण्यात आली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...एसटी बस (क्र. एमएच १४ बीटी ४३२८) निरा–बारामती मार्गावर धावत असताना सकाळी सुमारे ६.१५ वाजण्याच्या सुमारास खामगळपाटी येथील खडी मशिनकडे जाणाऱ्या रस्त्याजवळ बसच्या इंजिनमधून धूर येऊ लागला. चालक धनंजय लिंबराज पवार यांनी तातडीने बस रस्त्याच्या कडेला थांबवून पाहणी केली असता इंजिनच्या खालच्या भागातून धूर व ज्वाळा दिसून आल्या..चालक व वाहक यांनी तत्काळ सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बसबाहेर काढले. तसेच बसमधील अग्निशामक यंत्राच्या साहाय्याने आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ऑइल गळतीमुळे आग झपाट्याने पसरली. यावेळी चालक धनंजय पवार यांनी प्रसंगावधान राखत बसचा सीएनजी कॉक त्वरित बंद केला. त्यामुळे संभाव्य मोठा स्फोट व अनर्थ टळला..काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण केले. बसमधील आसने, काचा, आतील साहित्य तसेच संपूर्ण बॉडी जळून खाक झाली. टायरनाही आग लागण्याच्या स्थितीत असतानाच अग्निशामक दल व वडगाव निंबाळकर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी एसटी महामंडळाचे सुमारे ४० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत चालक धनंजय पवार यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार जळीताची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस हवालदार देवकर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.