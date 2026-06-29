पुणे

Pune Fire: पुणे-नगर रस्त्यावर भीषण आग! ह्युंदाई स्पेअर पार्टचे दुकान जळून खाक, लाखोंचे नुकसान

Fire breaks out near Yadav Petrol Pump in Puneयादव पेट्रोल पंपाशेजारील ह्युंदाई स्पेअर पार्ट दुकानाला अचानक लागलेल्या आगीत संपूर्ण माल खाक; अग्निशामक दलाच्या वेळीच हस्तक्षेपामुळे मोठी जीवितहानी टळली.
Firefighters Avert Major Disaster as Hyundai Spare Parts Shop Burns Down in Pune

Firefighters Avert Major Disaster as Hyundai Spare Parts Shop Burns Down in Pune

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : पुणे-नगर रस्त्यावरील यादव पेट्रोल पंपाशेजारी एका ह्युंदाई कारच्या स्पेअर पार्टच्या दुकानाला सोमवारी (ता. २९) दुपारी भीषण आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत दुकानातील सर्व स्पेअर पार्ट जळून खाक झाले आहे. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही.

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