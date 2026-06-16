Pune Fire : पत्रावळ्यांच्या कारखान्याला भीषण आग; शेजारील क्लिनिक, चार सदनिकांसह टाईल्सचे गोदाम खाक

पुणे - आंबेगाव बुद्रूक येथील सदाशिव दांगट नगर परिसरात मंगळवारी (ता. १५) दुपारी एका पत्रावळ्या बनवणाऱ्या कारखान्याला भीषण आग लागली. या आगीने शेजारील इमारतीच्या तळमजल्यावरील चार सदनिकांसह टाइल्सच्या गोदामातील साहित्याचे नुकसान झाले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी सुमारे ३० ते ३५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी दोन तासांच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले..अग्निशामक दलाच्या नियंत्रण कक्षाला दुपारी पाऊणच्या सुमारास आगीची माहिती मिळाली. त्यानंतर सिंहगड रस्ता, नवले आणि कात्रज अग्निशामक केंद्रातील अधिकारी प्रभाकर उमराटकर, प्रदीप खेडेकर, विजय भिलारे यांच्यासह जवानांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तेव्हा पत्रावळ्या तयार करणाऱ्या कारखान्याच्या शेडला आगीने पूर्णपणे वेढले होते. कारखान्यात ज्वालाग्रही साहित्य असल्याने आगीचे लोळ हवेत उडत होते..जवानांनी तत्काळ होजरील पाईपच्या साहाय्याने पाण्याचा मारा सुरू केला. तसेच, ‘फील व्हेंडर’ मशीनच्या मदतीने साहित्य बाजूला करत आग पुढे पसरण्यापासून रोखली. मात्र, तोपर्यंत या आगीच्या उष्णतेमुळे शेजारील इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेल्या चार सदनिकांसह एका क्लिनिकचे अतोनात नुकसान झाले. याशिवाय, कारखान्याच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या टाइल्सच्या गोदामालाही आगीची झळ बसून साहित्याचे मोठे नुकसान झाले..अग्निशमन दलाच्या ३० ते ३५ जवानांनी दुपारी तीनच्या सुमारास आग आटोक्यात आणली. आगीच्या वेळी कारखान्यात आणि परिसरात नागरिक उपस्थित होते. मात्र जवानांच्या सतर्कतेमुळे कोणीही जखमी झाले नाही. आगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.