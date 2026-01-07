Pune News: हाॅटेलमध्ये गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट, १० कर्मचारी भाजले; दौंड-पाटस अष्टविनायक मार्गावरील घटना, पत्रे उडाले अन् खिडक्या फुटल्या!

-प्रफुल्ल भंडारीदौंड : दौंड-पाटस अष्टविनायक मार्गावरील हॅाटेल जगदंबामध्ये घरगुती वापराच्या सिलेंडरचा स्फोट झाला आहे. स्फोटात भाजलेल्या दहा कर्मचार्यांपैकी सहा कर्मचारी गंभीररित्या भाजले आहेत. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .दौंड शहरापासून ३ किलोमीटर अंतरावरील मांढरे मळा येथील हॅाटेल जगदंबा येथे दुपारी हा स्फोट झाला. भटारखान्यातील एका घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने तेथे काम करणारे दहा कामगार भाजले आहेत. त्यापैकी सहा जण गंभीररित्या भाजले आहेत. स्फोटामुळे हॅाटेलच्या पत्रे उडाली तर दर्शनी भागातील काचेच्या खिडक्या तावदानासह खाली पडल्या..स्फोटात भाजलेल्या हॅाटेल कर्मचाऱ्यांना मांढरे मळा येथील स्थानिकांच्या मदतीने दौंड शहरातील खासगी रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्यापैकी गंभीररित्या भाजलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुढील उपचारासाठी पुणे येथे पाठविण्यात आले आहे. दौंड नगरपालिका व कुरकुंभ एमआयडीसी अग्निशामक विभागाने आगीवर नियंत्रण मिळविले..दौंड पोलिस ठाण्याचे एक पथक घटनास्थळी आहे. आगीत भाजलेल्या १० जणांपैकी ६ जण गंभीररित्या जखमी झाले आहेत, अशी माहिती दौंड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक गोपाळ पवार यांनी दिली..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.\rअग्निशामक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी हॅाटेलमधून बाहेर काढलेल्या एकूण २१ सिलेंडर पैकी घरगुती वापराचे १४ व वाणिज्य वापराचे ०७ सिलेंडर आहेत. एलपीजी गॅस टाक्यांचा मोठा साठा असताना अग्निशामक विभागाने वेळीच आगीवर नियंत्रण मिळविल्याने पुढील अनर्थ टळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.