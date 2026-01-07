पुणे

Pune News: हाॅटेलमध्ये गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट, १० कर्मचारी भाजले; दौंड-पाटस अष्टविनायक मार्गावरील घटना, पत्रे उडाले अन् खिडक्या फुटल्या!

Reason behind gas cylinder explosion in roadside Hotel: दौंड-पाटस मार्गावरील हॉटेलमध्ये गॅस सिलेंडरचा स्फोट, १० कर्मचारी भाजले
Severe Gas Blast in Daund–Patas Area Hotel, Panic After Tin Sheets Fly Off

Severe Gas Blast in Daund–Patas Area Hotel, Panic After Tin Sheets Fly Off

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-प्रफुल्ल भंडारी

दौंड : दौंड-पाटस अष्टविनायक मार्गावरील हॅाटेल जगदंबामध्ये घरगुती वापराच्या सिलेंडरचा स्फोट झाला आहे. स्फोटात भाजलेल्या दहा कर्मचार्यांपैकी सहा कर्मचारी गंभीररित्या भाजले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
daund
gas cylinder
district
Accident injured help
blast
explosion
Fire In Hotel

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com