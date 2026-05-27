Pune Land Scam: जांभूळवाडी-कोळेवाडीत भूमाफियांचा उच्छाद; डोंगरांवर जेसीबी-पोकलॅनचा घाव, पर्यावरण संकट, दक्षिण पुण्यात डोंगरफोड सुरूच..

आंबेगाव : घर्र-घर्र करत जेसीबी आणि पोकलॅन येतात आणि डोंगरांच्या फुफ्फुसांवर घाव घालतात. त्यात निसर्गाचा मात्र जीव जातो. अशी गंभीर स्थिती दक्षिण पुणे परिसरातील जांभूळवाडी-कोळेवाडी आणि आंबेगाव खुर्द परिसरात निर्माण झाली आहे. हिरवाईने नटलेले आणि नैसर्गिक सौंदर्य लाभलेले जांभूळवाडी-कोळेवाडीचे डोंगर आज भूमाफियांच्या निर्दयी पंजात सापडले आहेत..परिसरात अवैध उत्खनन, डोंगर फोड, भराव टाकून सपाटीकरण आणि वृक्षतोड झपाट्याने सुरू असल्याने संपूर्ण परिसराचे विद्रूपीकरण सुरू आहे. जेसीबी आणि पोकलॅनच्या गर्जनेत निसर्ग अक्षरशः नष्ट होत असताना महसूल विभागाचे हेतूपुरस्सर मौन मात्र संशयास्पद असल्याचे दिसत आहे. आंबेगाव खुर्द परिसरात, त्याचबरोबर स्वामी नारायण टेकडीवरदेखील मोठ्या प्रमाणावर डोंगराची लचकेतोड होत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. याशिवाय कोळेवाडीत, तर जांभूळवाडी महसूल हद्द परिसरातही अनधिकृत उत्खननाने अक्षरशः उच्छाद मांडला आहे..नैसर्गिक डोंगररचना उद्ध्वस्त करण्यात येत असून, ही भविष्यातील मोठ्या संकटाची नांदी असल्याची शक्यता जुन्या जाणकार नागरिकांकडून वर्तविली जात आहे. खुलेआम सुरू असलेल्या अवैध उत्खननात महसूल खात्याचे आर्थिक लागेबांधे असल्याची तक्रार स्थानिक करत आहेत, तर 'कारवाई होईपर्यंत थोडे दिवस थांबा आणि पुन्हा कामे करा,' असा भूमाफियांना सल्लादेखील महसूलकडूनच दिला जात असल्याचे गुपित नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्थानिकांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले..उत्खनन हजारो ब्रास, पंचनामे नाममात्र !अवैध उत्खनन करणाऱ्या भूमाफियांच्या भूखंडांचे खोटे पंचनामे महसूलकडून करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. भूमाफियांकडून प्रत्यक्ष हजारो ब्रासचे उत्खनन केले जात असताना महसूलकडून नाममात्र पंचनामे करून भूमाफियांना अभय दिले जाते आहे. काही ठिकाणी तर जुनी कारवाई झाल्याचे सांगत संबंधित भूमाफियाला आश्रय देऊन अधिक उत्खननासाठी मूक संमती दिली जात असल्याचा अनुचित प्रकार घडत आहे..उत्खननातच गाडली जातात झाडे!उत्खनन करत असताना भूमाफियांकडून वृक्षतोड केली जात असून, त्या वृक्षतोडीचे पुरावे सापडू नयेत म्हणून तोडलेली झाडे उत्खनन केलेल्या मातीतच गाडली जात आहेत. काही ठिकाणी झाडे तोडून ती जाळल्याच्यादेखील घटना घडल्याची माहिती स्थानिकांनी 'सकाळ'ला दिली.भविष्यात मोठे संकटहजारो झाडांची कत्तल, त्याचबरोबर नैसर्गिक ओढे, नदीनाले कृत्रिम भराव टाकून बुजवले जात असल्याने जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. भविष्यात भूस्खलन, पूरस्थितीसारख्या गंभीर प्रसंगांना स्थानिकांना सामोरे जावे लागेल. संबंधित ठिकाणची उच्चस्तरीय चौकशी करून भूमाफिया आणि निष्क्रिय महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे..खरेदीदारांची फसवणूक!भूमाफियांच्या भूखंडांवर महसूलकडून टाकण्यात आलेली रॉयल्टी ही भूखंड खरेदीदाराच्या क्षेत्रावर टाकली जाते. ती रॉयल्टीची रक्कम संबंधित गुंठा खरेदी केलेल्या खरेदीदाराला भरावी लागते. त्यामुळे गुंठाभर जागा घेऊन घर बांधण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या खरेदीदारांची फसवणूक केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी खबरदारी म्हणून शक्यतो गुंठे विकत घेणे टाळावेत..ज्या ठिकाणी अवैध उत्खनन सुरू आहे, तेथे कारवाई सुरू आहे. मानवी हस्तक्षेप होऊ नये म्हणून महसूलकडून ईटीएस प्रणालीद्वारे उत्खननाची मोजणी करण्यात येते. जुने पंचनामे झालेल्या प्रकरणांवरदेखील कारवाई सुरू आहे. जिथे डोंगर चढ-उतार (हिल टॉप हिल स्लोप) क्षेत्र असेल तिथे कारवाई करण्यासंबंधी महसूलकडून महापालिकेला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. नव्याने सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाचे पंचनामे सुरू आहेत. शिवाय जुन्या प्रकरणांतील दंड वसुलीदेखील सुरू आहे. - अर्चना निकम, तहसीलदार हवेली.