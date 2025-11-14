पुणे

Pune News : छोट्यापुलाऐवजी थेट ३२ किलोमीटरच्या पुलाचा प्रस्ताव

कात्रज नवीन बोगदा ते नऱ्हे पर्यंतचा रस्ता तीव्र उताराचा आहे. अवजड वाहनांवरचे नियंत्रण जात असल्याने याठिकाणी अनेक अपघात होत आहेत.
पुणे - नवले पूल येथे छोटा पूल बांधून नागरिकांचे प्राण वाचविण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्‍यक होते. पण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) या अपघातप्रवण भागाला प्राधान्य देऊन तेथे ५०-१०० कोटीत छोटा पूल बांधणे शक्य होते.

