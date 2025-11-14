Pune News : छोट्यापुलाऐवजी थेट ३२ किलोमीटरच्या पुलाचा प्रस्ताव

पुणे - नवले पूल येथे छोटा पूल बांधून नागरिकांचे प्राण वाचविण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक होते. पण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) या अपघातप्रवण भागाला प्राधान्य देऊन तेथे ५०-१०० कोटीत छोटा पूल बांधणे शक्य होते..पण त्याऐवजी थेट ६ हजार कोटी रुपयांच्या ३२ किलोमीटरच्या उन्नत महामार्गाचा आराखडा तयार केला. त्याला गेल्या दोन वर्षापासून मंजुरी मिळालेली नाही. मंजुरी मिळाल्यानंतर तो पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्ष लागणार आहेत. तो पर्यंत नवले पूल व परिसरात नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागणार आहे..कात्रज नवीन बोगदा ते नऱ्हे पर्यंतचा रस्ता तीव्र उताराचा आहे. अवजड वाहनांवरचे नियंत्रण जात असल्याने याठिकाणी अनेक अपघात होत आहेत. २०२१ मध्ये याठिकाणी नवले पूल ते वडगाव पूल यास जोडणारा छोटा पूल बांधण्याचे नियोजन झालेले होते. या पुलाचे सादरीकरण महापालिकेत केले होते..पण गेल्या तीन वर्षात हा पूल झालाच नाही. त्याच वेळी एनएचएआयकडून कात्रज बोगद्यापासून ते रावेतपर्यंतच्या कात्रज बाह्यवळण मार्गावर ३२ किलोमीटरचा उन्नत कॉरीडोअर निर्माण करण्यासाठी आराखडा तयार केला आहे. पण त्यासही मान्यता मिळाली नाही.हा महामार्ग दाट लोकवस्तीच्या भागातून जातो. त्यामुळे छोटे वाहनचालक, स्थानिक नागरिक यांच्या सुरक्षेचा विचार करून नवले पुलाच्या परिसरात उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये नवले पूल ते वडगाव पूल या दरम्यान नियोजित असलेल्या पुलाचे काम केले असते तर मोठ्या अपघातांचे प्रमाण कमी होऊन नागरिकांचे जीव वाचले असते..असा आहे उन्न कॉरीडोअर‘एनएचएआय’ने जांभुळवाडी ते रावेत असा ३२.२७ किलोमीटर लांबीचा उन्नत कॉरीडोअर प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये पहिला टप्पा हा सुतारवाडी ते रावेत असा १५.८७ किलोमीटर लांबीचा आहे. तर दुसरा टप्पा हा सुतारवाडी ते जांभूळवाडी असा आहे. या दोन्ही टप्प्यासाठी ६ हजार ५३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याचा आराखडा केंद्र सरकारकडे पाठवला असून, अजून त्यास मान्यता मिळालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.