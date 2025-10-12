Pune Local Elections : पुण्यातील 'महामेरू' कार्यशाळेला इच्छुक उमेदवारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पुणे : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी करू पाहणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘महामेरू’ संस्थेने ‘सकाळ’च्या सहकार्याने कार्यशाळा आयोजित केली आहे, तिला उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आदी निवडणुकांना सामोरे जाणाऱ्या राज्यभरातील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींसह इच्छुकांनी मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी केली आहे. त्यात माजी लोकप्रतिनिधींचाही समावेश आहे. .यासंदर्भात पहिली कार्यशाळा सोमवारी (ता. १३) आणि मंगळवारी (ता. १४) पुण्यात होणार आहे. यावेळी ‘महामेरू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स’चे संचालक, राजकीय रणनीतीकार सुशीलकुमार शिंदे, सागर आढाव, अनिल तट्टू आदी तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत..Pune Health News : कोथरूडमध्ये साथीचा उगम अद्याप अज्ञात, पाणी दूषित असल्याची शक्यता.कार्यशाळेमध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी हवी असलेली धोरणात्मक रणनीती, आपल्या प्रभाव क्षेत्रातील मतदारांचा कल, मतदारांशी संवाद, समाज माध्यमांचा प्रभावी वापर आणि नेतृत्वातील सुयोग्य बदल यांचा समावेश आहे. तसेच, या कार्यशाळेत नवतंत्रज्ञानाचा आणि डेटाचा योग्य वापर, प्रभावी निवडणूक व बूथ व्यवस्थापन आदींविषयी अभ्यासपूर्ण व शास्त्रशुद्ध चर्चा होणार आहे. राजकारण क्षेत्र बदलत्या काळानुसार अधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. .पारंपरिक राजकीय प्रक्रियेवर समाज माध्यमांपासून विविध प्रकारचे नवतंत्रज्ञान, सतत बदलती आर्थिक व सामाजिक स्थिती, त्याअनुषंगाने निर्माण झालेले निरनिराळे प्रश्न, अशा विविध घटकांचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे ही कार्यशाळा उमेदवारांच्या क्षमता विकसनाबरोबर त्यांच्यात निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रभावी दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.लोकप्रतिनिधींचा वाढता प्रतिसाद बघता कार्यशाळेच्या पुढील सत्राबाबतची माहिती लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.