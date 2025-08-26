पुणे

Ganesh Festival 2025: गणेशोत्‍सवासाठी तगडा बंदोबस्‍त; पोलिस, होमगार्ड, एसआरपीएफ जवानांसह साडेआठ हजार जण तैनात

Pune Police: पुण्‍याची वैभवशाली परंपरा असलेल्‍या गणेशोत्सवाला सुरुवात होत असून लाखो गणेशभक्‍तांच्‍या बंदोबस्‍तासाठी पुणे पोलिस दलाने जय्यत तयारी केली आहे.
Ganesh Festival 2025
Ganesh Festival 2025sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुण्‍याची वैभवशाली परंपरा असलेल्‍या गणेशोत्सवाला सुरुवात होत असून लाखो गणेशभक्‍तांच्‍या बंदोबस्‍तासाठी पुणे पोलिस दलाने जय्यत तयारी केली आहे. पोलिस कर्मचारी, होमगार्ड, केंद्रीय राखीव पोलिस बलाच्‍या जवानांसह एकूण साडेआठ हजार जणांचा तगडा बंदोबस्‍त तैनात केल्‍याची माहिती शहर पोलिस आयुक्‍त अमितेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी वरिष्‍ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
police
pune
Ganesh Fesitival
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com