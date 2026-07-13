पुणे

Pune Traffic: हिंजवडीत वाहतूक कोंडीचा कहर; मारुंजी-शिंदे वस्ती मार्गावर दोन तास वाहनांच्या रांगा, आयटी कर्मचारीही अडकले

Encroachments lead to severe traffic jam in Marunji Pune: मारुंजी-शिंदे वस्ती मार्गावर अतिक्रमण, रस्त्याकडेला उभी वाहने आणि उलट दिशेने येणाऱ्या वाहनचालकांमुळे दोन तास वाहतूक ठप्प; आयटी कर्मचारी, पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांची मोठी अडचण
Weekend Gridlock Hits Hinjawadi as Tourist Rush Chokes Marunji Route

Weekend Gridlock Hits Hinjawadi as Tourist Rush Chokes Marunji Route

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिंजवडी : मारुंजी येथील कोलते पाटील टाऊनशिप ते शिंदे वस्ती या मार्गावर रविवारी (ता.१२) सायंकाळी सात ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत दोन तास वाहतूक कोंडी झाली. यात स्थानिक नागरिक आणि सुट्टीनिमित्त बाहेर पडलेले आयटी कर्मचारी अडकून पडले.

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