Pune Traffic: हिंजवडीत वाहतूक कोंडीचा कहर; मारुंजी-शिंदे वस्ती मार्गावर दोन तास वाहनांच्या रांगा, आयटी कर्मचारीही अडकले

हिंजवडी : मारुंजी येथील कोलते पाटील टाऊनशिप ते शिंदे वस्ती या मार्गावर रविवारी (ता.१२) सायंकाळी सात ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत दोन तास वाहतूक कोंडी झाली. यात स्थानिक नागरिक आणि सुट्टीनिमित्त बाहेर पडलेले आयटी कर्मचारी अडकून पडले..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.कासारसाई धरण परिसरातून परतणाऱ्या पर्यटकांची वाहने एकाच वेळी या रस्त्यावर आला. त्यातच अतिक्रमणे, रस्त्याकडेला उभी केलेली वाहने, त्यामुळे निमुळता झालेला रस्ता आणि उलट दिशेने येणारे वाहनचालक यामुळे ही कोंडी झाली. येथील सरकार चौकातही दुचाकी आणि मोटारी अडकल्या होत्या. .परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि पर्यायाने वाहनसंख्या यामुळे या मार्गावरील समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. हा मार्ग आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असून, दररोज सकाळ आणि सायंकाळी रहदारी असते. मात्र, अतिक्रमणे हटवणे, बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करणे या बाबींकडे यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप वाहनचालक करत आहेत..प्रशासन, महापालिका, पीएमआरडीए आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्तपणे तातडीने उपाययोजना कराव्यात. अतिक्रमणे हटवावीत, बेशिस्तांवर कठोर कारवाई करून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी कायमस्वरूपी नियोजन करावे.- पिंटू शिंदे, वाहनचालक.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.साहित्य ठेवण्याचे स्टॅंड, विविध फलक लावून तसेच दुकाने थाटून अनेकांनी या रस्त्यावर अतिक्रमणे केली आहेत. त्यामुळे रस्ता निमुळता झाला आहे. या भागात रविवारी पर्यटनासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने येतात त्यातच येथील शिंदे वस्ती येथे कोंडी होते.- राहुल सोनवणे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, हिंजवडी वाहतूक विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.