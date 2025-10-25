Narayangaon News : पुणे-नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी; एक किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा

नारायणगाव - दीपावलीच्या सुट्टीनंतर पुन्हा पुणे व नाशिककडे निघालेल्या प्रवाशांमुळे आज सायंकाळ नंतर येथील पुणे-नाशिक महामार्गावरील बस स्थानक चौक, पुनम हॉटेल चौक, कोल्हे मळा-जुन्नर रास्ता,बाह्यवळण रस्त्यावरील खोडद चौक या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी झाली होती..वाहनाच्या सुमारे एक किलोमीटर लांब रांगा लागल्या होत्या. यामुळे प्रवाशी, नागरिक व वाहनचालक यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. बस स्थानक चौक व पूनम चौकात पोलीस वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांना मार्ग काढून देत होते..येथील पुणे नाशिक महामार्गाला बाह्यवळण रस्ता काढण्यात आला आहे. असे असताना आळेफाटा, नाशिक व संगमनेरकडे जाणारी वाहने, माल ट्रक सुद्धा नारायणगाव शहरातून जाणाऱ्या जुन्या पुणे नाशिक महामार्गानेच जात आहेत. त्याबरोबरच येथील बस स्थानकासमोरील चौक व महामार्ग लगत मोठ्या प्रमाणात वाहनांची पार्किंग केली जाते..महामार्ग लगत विक्रेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे केली आहेत. या मुळे रस्ता अरुंद झाल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडली आहे. नारायणगाव पोलीस स्टेशनच्या वतीने वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांची नेमणूक करण्यात आली आहे.मात्र येथील बस स्थानक चौक, कुरेशी मार्केट परिसरात महामार्ग लगत अनधिकृत पणे लागलेल्या चहा टपऱ्या,खाद्यपदार्थ विक्रेते, वारूळवाडी चौकात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर उभारण्यात आलेले फळांचे स्टॉल यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही..नारायणगाव ग्रामपंचायत व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घेवून अतिक्रमण कारवाई केल्यास रस्ता वाहतुकीस रुंद होऊन वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे. मात्र स्थानिक व्यावसायिकांच्या हितसंबंधामुळे कारवाई केली जात नसल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.