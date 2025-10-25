पुणे

Narayangaon News : पुणे-नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी; एक किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा

दीपावलीच्या सुट्टीनंतर पुन्हा पुणे व नाशिककडे निघालेल्या प्रवाशांमुळे आज सायंकाळनंतर येथील पुणे-नाशिक महामार्गावर वाहतुकीची कोंडी झाली होती.
रवींद्र पाटे
नारायणगाव - दीपावलीच्या सुट्टीनंतर पुन्हा पुणे व नाशिककडे निघालेल्या प्रवाशांमुळे आज सायंकाळ नंतर येथील पुणे-नाशिक महामार्गावरील बस स्थानक चौक, पुनम हॉटेल चौक, कोल्हे मळा-जुन्नर रास्ता,बाह्यवळण रस्त्यावरील खोडद चौक या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी झाली होती.

