Pune News: चाकण-तळेगाव मार्गावरील कोंडीने चालक त्रस्त; वाहनांच्या लांबच लांब रांगा, रस्त्याची दुरवस्था, कोंडीला जबाबदार नेमके कोण?

infrastructure issues in Pune industrial corridor : चाकण-तळेगाव मार्गावरील वाहतूक कोंडीने नागरिक त्रस्त; रस्त्याची दुरवस्था आणि अतिक्रमणामुळे समस्या गंभीर
Long queues of vehicles stuck in traffic on the busy Chakan–Talegaon industrial stretch.

सकाळ वृत्तसेवा
चाकण : येथील औद्योगिक वसाहतीत महाळुंगे, खालुंब्रे, खराबवाडी गावच्या हद्दीत चाकण- तळेगाव मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. या वाहतूक कोंडीला सारेच वैतागले आहेत. या वाहतूक कोंडीला जबाबदार नेमके कोण? हा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

