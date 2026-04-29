Pune Ganeshkhind: पुण्यातील गणेशखिंड रस्त्यावर ५२५ वृक्षांवर कुऱ्हाड?; नागरिकांचा संताप, हरकतींवर सुनावणीनंतर निर्णय!

पुणे : गणेशखिंड रस्त्याच्या रुंदीकरणात ५२५ हून अधिक वृक्ष अडथळा ठरत असल्याचे सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे, त्यामुळे संबंधित वृक्षांवर कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महापालिकेकडून रस्ता रुंदीकरणासाठी पाऊल उचलण्यापूर्वीच सात हजारांहून अधिक नागरीकांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून वृक्षतोडीबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. .गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे पाठविला. त्यानंतर बाधित होणाऱ्या झाडांबाबत उद्यान विभागाने नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर सात हजार वृक्षप्रेमींनी हरकती नोंदविल्या आहेत. आता महापालिकेकडून हरकतींवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. यामध्ये किती झाडे बाधित होतील, किती झाडे वाचविता येतील, यावर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे..गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणासाठी झाडांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यामध्ये काही झाडे बाधित होणार आहेत. याबाबत नागरिकांच्या हरकती उद्यान विभागाकडे आलेल्या आहेत. बाधित होणारी अधिकाधिक झाडे कशी वाचविता येतील, यासाठी आमचा प्रयत्न आहे.- राजेश बनकर, प्रमुख, पथ विभाग, महापालिका.प्रकल्पाची सद्यःस्थितीदुसऱ्या टप्प्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरूसरकारी व खासगी जागांचा समावेशहवामान विभाग, कृषी महाविद्यालय, आयुर्विमा महामंडळ, टपाल व आकाशवाणी कार्यालयांच्या जागांचा समावेशकाही ठिकाणी कामाला सुरुवात.पहिल्या टप्प्यात वृक्षांना जीवदानपहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोडपर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात दाद मागितलीन्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक वृक्ष वाचले.वृक्षतोडीचा अट्टहास का?मेट्रो व उड्डाणपूल असताना रुंदीकरण किती आवश्यक?मेट्रोसेवेमुळे रस्त्यावरील वाहनांचा ताण होणार कमीजुने, डेरेदार वृक्ष तोडण्याचा अट्टहास का?विकास आणि पर्यावरणामध्ये समतोल कुठे?