Mastani Lake Dry : मस्तानी तलाव अजूनही कोरडा; पाण्याचा प्रश्न गंभीर

फुरसुंगी - पावसाने दडी मारल्याने वडकी येथील ऐतिहासिक मस्तानी तलाव अजूनही पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. जुलै महिना उजाडला तरी पावसाची केवळ तुरळक रिमझिम सुरू असल्याने तलाव कोरडाच आहे. तलावाने तळ गाठल्याने वडकी ग्रामस्थांच्या चिंतेत मोठी वाढ झाली आहे..मस्तानी तलाव हा वडकी परिसरासाठी पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे. हा तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्यास परिसरातील भूजलपातळीत वाढ होते, ज्यामुळे विहिरी आणि बोअरवेलना वर्षभर पाणी टिकून राहते.वडकी परिसरातील शेती पूर्णपणे विहिरींच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने तलाव न भरणे हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. यावर्षी पावसाने ओढ दिल्याने शेतकरी आणि परिसरातील नागरिक पावसाकडे डोळे लावून बसले आहेत..निसर्गप्रेमींची निराशा; पर्यटनावरही परिणामपर्यटनाच्या दृष्टीनेही या तलावाचे महत्त्व मोठे आहे. पावसाळ्यात घाटमाथ्यावरून कोसळणारे धबधबे, तलावाचे मनमोहक दृश्य पाहण्यासाठी निसर्गप्रेमी येथे गर्दी करतात. मात्र, यावर्षी पावसाअभावी डोंगर कोरडे दिसत असून पर्यटकांची निराशा होत आहे. त्यातच सध्या सुरू असलेल्या घाट रुंदीकरणाच्या कामामुळे तलावाच्या पाणीसाठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये, अशी भीती ग्रामस्थ प्रवीण मोडक यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.