राजशिष्टाचार विभागाला मॅटचा दणका

राजशिष्टाचार विभागाला ‘मॅट’चा दणका

चालकाची नागपूरला केलेली बदली रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : मुंबईतील शासकीय परिवहन सेवेतील (जीटीएस), व्हीआयपी व व्हीव्हीआयपी सेवेसाठी कार्यरत चालकाची नागपूर येथे करण्यात आलेली बदली बेकायदा असल्याचे निरीक्षण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) नोंदवले आणि बदलीचा आदेश रद्द केला.
व्हीआयपी व व्हीव्हीआयपी सेवेमध्ये कार्यरत चालक सुनील वाघ यांची तडकाफडकी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजशिष्टाचार शाखेत बदली करण्यात आली. त्या निर्णयाला वाघ यांनी ‘मॅट’कडे आव्हान दिले होते. जीटीएसचे मुंबई हे कार्यालय महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५च्या कक्षेतून वगळल्याची माहिती राजशिष्टाचार विभागास उपलब्ध असतानाही ही महत्त्वाची बाब प्रस्तावामध्ये नमूद न करता चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून हा बदल केल्याचा दावा वाघ यांच्या वतीने ॲड. राजेश्वर पांचाळ, ॲड. कैलास जाधव व ॲड. सारंग गुंडजवार यांनी ‘मॅट’समोर मांडला.

