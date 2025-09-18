Baba Adhav : ...अन्यथा राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन, डॉ. बाबा आढाव; माथाडी कायद्यातील दुरुस्त्या मागे घेण्याची मागणी

मार्केट यार्ड : माथाडी कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कायद्यातील दुरुस्त्या मागे घेतल्या नाहीत तर राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशारा ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी दिला. पुणे महसूल आयुक्त कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या वतीने सुरू असलेल्या धरणे सप्ताह आंदोलनात ते बोलत होते..आढाव म्हणाले, ‘‘कामगारांच्या लढ्यामुळे अस्तित्वात आलेल्या माथाडी कायद्यात राज्य सरकारने नुकत्याच केल्या गेलेल्या दुरुस्त्यांमुळे मोठ्या संख्येने हमाल-माथाडी या कायद्याच्या परिघाबाहेर फेकले जाणार आहेत. शासन भांडवलदारांच्या दबावाखाली कामगारांचे नुकसान करणारी भूमिका घेत असून, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या या कायद्याचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..आंदोलनाच्या सुरुवातीला गुलटेकडी धान्य बाजारातून हमाल पंचायतीचे सरचिटणीस गोरख मेंगडे यांच्या नेतृत्वाखाली रॅली काढण्यात आली. या रॅलीला शहरातील अप्सरा टॉकीज चौक, भवानीमाता चौक, एडी कॅम्प चौक आणि मालधक्का चौक येथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. भोर, वेल्हा, पुरंदर, मावळ, हवेली आदी भागातील हमालही या आंदोलनात सहभागी झाले. यावेळी निमंत्रक नितीन पवार यांनी शासनाच्या कामगारविरोधी धोरणांवर टीका केली..या आंदोलनात हमाल पंचायतचे उपाध्यक्ष दत्तात्रय डोंबाळे, अंकुश अवताडे, खजिनदार चंद्रकांत मानकर, तोलणार प्रतिनिधी किशोर भानुसघरे, सहसचिव हनुमंत बहिरट, पदाधिकारी संजय साष्टे, बाजार समितीचे कामगार संचालक संतोष नांगरे, शिवाजी मार्केट यार्ड युनियनचे शशिकांत नांगरे, रिक्षा पंचायत पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष यासीन सय्यद, रिक्षा पंचायतीचे खजिनदार प्रकाश वाघमारे, टेम्पो पंचायतीचे हनुमंत खंदारे व रणजित परदेशी, मावळ हमाल पंचायतीचे अध्यक्ष राजाराम साबळे, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीच्या शैलजा अराळकर, राष्ट्रीय हमाल पंचायतीचे चंदन कुमार, तसेच लोखंड बाजार हमाल पंचायतीचे विकास अडागळे यांच्यासह शेकडो माथाडी कष्टकरी उपस्थित होते..हे धरणे आंदोलन २२ सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार असून सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर येथील हमाल कामगार आगामी दिवसांत सहभागी होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.