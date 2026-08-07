पुणे

मौलाना आझाद पॉलीटेक्निकमध्ये विद्यार्थी स्वागत

मौलाना आझाद पॉलीटेक्निकमध्ये विद्यार्थी स्वागत
Published on

टिपः जाहिरात बातमी
---
PNE26W40768
सोलापूर : आझाद पॉलिटेक्निकमध्ये गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करताना मान्यवर.
---
मौलाना आझाद पॉलिटेक्निकमध्ये
गुणवंतांचा गुणगौरव सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ७ : येथील मौलाना आझाद पॉलिटेक्निकमध्ये प्रवेशीत विद्यार्थ्यांचे स्वागत व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.
अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष अमिरोद्दीन हुसेनसाब शेख हे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे राज्य सदस्य वसीम बुऱ्हाण, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता विनायक इदाते, ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. इस्माईल शेख, संस्थेचे उपाध्यक्ष नसीर अहमद खलिफा, खजिनदार मुश्ताक अहमद चौधरी आणि संचालक सदस्य अल्ताफ कय्यूम बुऱ्हाण यांचीही उपस्थिती होती.
संस्थेचे प्राचार्य डॉ. सर्फराज शेख यांनी प्रास्ताविकात महाविद्यालयाने अभियांत्रिकी शिक्षण क्षेत्रात केलेली प्रगती, आधुनिक प्रयोगशाळा, डिजिटल शिक्षण व्यवस्था, अद्ययावत ग्रंथालय व विद्यार्थ्यांसाठी सुविधांची माहिती दिली.
प्रमुख पाहुणे बुऱ्हाण यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना, शैक्षणिक अनुदान आणि वसतिगृह सुविधांची माहिती दिली.
डॉ. इस्माईल शेख यांनी ‘खऱ्या माहितीचा स्रोत’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. पुस्तके, शिक्षक, पालक, अधिकृत सरकारी संकेतस्थळे, नामांकित वृत्तसंस्था आणि संशोधन संस्थांची माहिती अधिक विश्वासार्ह असल्याचे नमूद करत, विद्यार्थ्यांनी विचारपूर्वक माहिती स्वीकारण्याची सवय लावावी, असे आवाहन त्यांनी केले. अतिया शेख यांनी सूत्रसंचालन केले. अझर गिरगावकर यांनी आभार मानले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

शिक्षणातील प्रगती
student achievements
Mumbai Education News
academic excellence
Polytechnic recognition
Maulana Azad Polytechnic
scholarship programs for minorities
digital learning in education
educational progress in engineering
student facilities at Polytechnic
local educational institutes
mentoring for students
government scholarships for students
modern classrooms in India
higher education in Maharashtra
importance of reliable information for students
विद्यार्थी यशोगाथा
शैक्षणिक गुणवत्तेचे वाढ
शिष्यवृत्ती योजना
डिजिटल शिक्षण व्यवस्था
कॉलेजच्या सुविधांचा वापर
माहीत पहिल्या हाताने घेतलेल्या
आधुनिक प्रयोगशाळा
महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण
अल्पसंख्याक शालेय योजना
शालेय अभ्यासक्रम सुधारणा
शिक्षकांचे मार्गदर्शन
विद्यार्थ्यांना माहिती आहे का
उपयुक्‍त साधनांचा वापर
यशस्वी अध्ययनासाठी टिप्स
Marathi News Esakal
www.esakal.com