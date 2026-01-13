Pune Crime : धामणे तिहेरी हत्याकांड; मावळ हादरवणाऱ्या दरोड्यातील १० नराधमांना जन्मठेप!

तळेगाव स्टेशन : मावळ तालुक्यातील धामणे येथे २०१७ मध्ये घडलेल्या दरोड्यातील तिहेरी हत्याकांड प्रकरणात दोषारोपपत्र सिद्ध झाल्याने वडगाव मावळ जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १० आरोपींना मंगळवारी (ता.१३) जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. २५ एप्रिल २०१७ रोजी तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील धामणे (ता.मावळ) येथे चोरीच्या उद्देशाने आलेल्या ११ जणांनी शेतावर राहणाऱ्या फाले कुटुंबातील तिघांच्या डोक्यात टिकाव,फावड्याचे घाव घालून निघृण हत्या केली होती..मृतांमध्ये आई-वडील आणि मुलाचा समावेश होता.तर सून आणि नात हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले होते.तपासी अधिकारी तथा तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक मुगुट पाटील यांनी सदर संवेदनशील गुन्ह्याचा तपास करुन ११ आरोपींना अटक करुन त्यांच्याविरुद्ध वडगाव मावळ जिल्हा व सत्र न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले होते.या प्रकरणी तिहेरी खून खटल्याच्या सुनावणीत आरोपींविरुध दोषसिद्धी झाल्याने वडगाव मावळ जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डी.के.अनभुले यांनी १० आरोपींना एकत्रित जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे..Kannad Crime : सकाळी शेताकडे गेले अन् परतलेच नाहीत; जामडी येथे माजी सरपंचाच्या मुलाची धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या!.नागेश उर्फ नाग्या उर्फ नागेश्वर भगवान भोसले,छोट्या लहानू काळे उर्फ बापू तुकाराम काळे,बाब्या ऊर्फ भेन्या जिंद्या चव्हाण, सेवन उर्फ डेंग्या प्याव लाभ,दिलीप पांडू चव्हाण, सुपार उर्फ सुपर्या प्याव चव्हाण,राजू तुकाराम शिंगाड,अजय शिवाजी पवार,योगेश बिरजू भोसले जेलबंदीतील या ९ जणांना न्यायालयाने कारावासासह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली..तर दहावा आरोपीदीपक बिरजू भोसले हा जमिनावर सुटल्यानंतर फरारी आहे.शिक्षा सुनावण्यात आलेले बहुतांश आरोपी मुळचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अँड.स्मिता चौगले यांनी सरकारी पक्षाच्या वतीने न्यायालयासमोर प्रभावीपणे युक्तिवाद केला. पिंपरी चिंचवड म्हाळुंगे उत्तर विभागाचे विद्यमान सहायक पोलीस आयुक्त सचिन कदम,तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कन्हैया थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक उपनिरीक्षक बाळासाहेब गवारी,सहायक उपनिरीक्षक प्रीतम वाघ,पोलीस हवालदार बाळासाहेब कांबळे,पोलीस अंमलदार अविनाश गोरे,राजेश्वरी सदगीर, बाळासाहेब पवार आणि सहकाऱ्यांनी या खटल्यासंदर्भात पोलीस प्रशासनातर्फे पाठपुरावा केला..धामणे येथील रक्तरंजित दरोड्याचा घटनाक्रममावळ तालुक्यातील गहुंजे येथील स्टेडियम परिसरात आयपीएल क्रिकेट सामन्यानिमित्त फुगे,टी शर्ट विकायला आलेले आरोपी रात्री चोरीच्या उद्देशाने धामणे गावात घुसले. सुरुवातीला एका वस्तीवर चोरीचा प्रयत्न केला पण,लोक जागे झाले.त्यानंतर काही वेळ अंधारात लपून बसल्यानंतर फाले यांच्या घरात घुसून चोरीचा प्रयत्न करताना आरोपींनी नथू फाले,छबाबाई नथू फाले आणि मुलगा अत्रिनंदन उर्फ आबा फाले यांच्या डोक्यात टिकाव,फावड्याने घाव घालून तिघांची हत्या केली.सुनेला,नातीला दुखापत करुन घरातील सोने दागिने लुटून नेले होते..तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी शीघ्रगतीने तपासाची चक्रे फिरवली.पुणे ग्रामीणच्या तत्कालीन स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने पिंपरी रेल्वे स्टेशन येथून काही आरोपींना आठवडाभरात अटक केली.तर उर्वरित आरोपी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहता पोलिस ठाण्यात एका दरोड्याच्या गुन्ह्यात अटक असताना त्यांना तेथून वर्ग करुन अटक करण्यात आली होती.त्यानंतर आरोपींविरुद्ध वडगाव मावळ जिल्हा व सत्र न्यायालयात दिर्घकाळ चाललेल्या या खटल्याच्या अंतिम सुनावणीत आरोपींविरुद्ध दोषारोप सिद्ध झाल्याने १० आरोपींना अखेर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.