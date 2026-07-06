Pune Mumbai Highway Block : मावळमध्ये पावसाचे थैमान, लोणावळ्यात तब्बल 625 मिमी अतिवृष्टी; बोरघाटात दरड कोसळल्याने वाहतूक ठप्प, अनेक गावांचा संपर्क तुटला

मावळ (पुणे) : मावळ तालुक्यात पावसाने थैमान घातले असून सर्व नद्या व ओढ्या नाल्यांना पूर आला आहे. अनेक गावचे रस्ते पाण्याखाली गेल्याने गावांचा संपर्क तुटला (Lonavala 625 mm rainfall update) आहे. अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. पाटण येथे दरड कोसळली असून एक घर ढिगाऱ्याखाली गेले आहे. त्याखाली काही जण अडकल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे..बोरघाटात दरड कोसळल्याने पुणे-मुंबई रेल्वे मार्गावरील व महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. पुणे-मुंबई महामार्गावर देहूरोड ते कामशेत पर्यंतच्या अनेक भागात महामार्गावर पाणी आल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. शहरी भागातील अनेक घरांमध्ये व सोसायट्यांमध्ये पाणी घुसले आहे त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली आहे..मावळ तालुक्यात गेल्या दोन दिवसात पावसाने थैमान घातले आहे. रविवारी रात्री ढगफुटी सदृश पाऊस झाला. सोमवारी सकाळ पर्यंतच्या चोवीस तासात लोणावळा येथे तब्बल ६२५ मिलिमीटर, कार्ला येथे ५७८ मिलिमीटर, पवनानगर येथे ३४२ मिलिमीटर, खडकाळा येथे ३०७ मिलिमीटर, वडगाव येथे २६८ मिलिमीटर, तळेगाव दाभाडे येथे २६० मिलिमीटर तर शिवणे येथे २६७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..Alandi Flood Update : आषाढी वारीपूर्वी आळंदीत पूरस्थिती, 'इंद्रायणी'ला महापूर, घाटांसह धर्मशाळा बुडाल्या; देवस्थान-पोलिसांकडून वारकऱ्यांना कडक सूचना.या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील पवना, इंद्रायणी, आंद्रा, सुधा, कुंडलिका या सर्वच नद्या व ओढ्या नाल्यांना पूर आला आहे. बोरघाट परिसरात दरडी कोसळल्याने पुणे मुंबई दरम्यानची रेल्वे व रस्ते वाहतूक ठप्प झाली आहे. पुणे लोणावळा दरम्यानची लोकल सेवाही विस्कळीत झाली आहे. पुणे मुंबई महामार्गावर देहूरोड ते कामशेत दरम्यान अनेक ठिकाणी पाणी आले आहे. त्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली आहे. ओझर्डे गावाजवळील रस्ता वाहून गेल्याने परिसरातील गावांचा संपर्क तुटला आहे..पाटण गावातील एका घरावर दरड कोसळली आहे. ढिगाऱ्याखाली काही जण अडकल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. पवनानगर धालेवाडी रस्त्यावर दरड आली आहे. त्यामुळे रस्ता बंद आहे. येळसे पुल पाण्याखाली गेला असून कामशेत पवनानगर रस्त्यावर पाणी आले आहे. वडगाव व पवनानगर बाजारपेठेतील अनेक घरे व दुकानात पाणी शिरले आहे. वडगाव येथील श्री पोटोबा महाराज, महादेव, दत्त, श्री गणेश मंदिराचा परिसर जलमय झाला आहे. बेबडओहोळ हद्दीच्या रस्त्यावर पाणी आले असून अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे..अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील अनेक घरांची पडझड झाली असून शहरी भागातील अनेक घरांमध्ये व सोसायट्यांमध्ये पाणी घुसले आहे. त्यातच वीज पुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. भात खाचरे पाण्याखाली गेल्याने नुकतीच उगवण झालेली रोपे कुजण्याची भीती आहे. अनेक खाचरांचे बांधही फुटल्याच्या तक्रारी आहेत. तालुक्यातील सर्व शाळा व काही आस्थापनांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे..Mahabaleshwar Rain Update : महाबळेश्वरमध्ये विक्रमी पाऊस! 24 तासांत 513 मिमी अतिवृष्टी; कोयना धरणात 78,000 क्युसेक वेगाने आवक, मोरणा धरण ओव्हरफ्लो.छोटी व मध्यम धरणे भरलीअतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील छोटी धरणे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प भरले असून त्यातून पाणी विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मावळ तालुक्यातील महत्त्वाच्या पवना धरणात सुमारे ४५ टक्के पाणीसाठा झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.