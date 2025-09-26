पुणे

Wadgaon Protest : तुटपुंज्या पेन्शनविरोधात वडगावमध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा

Maval Pensioners : मावळ तालुक्यात निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन वाढ, महागाई भत्ता व मोफत वैद्यकीय सुविधांसाठी तहसीलवर मोर्चा काढला.
Wadgaon Protest

Wadgaon Protest

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडगाव मावळ : सध्या मिळत असलेल्या तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये वाढ करून किमान पेन्शन साडेसात हजार रुपये करावी, महागाई भत्त्यात वाढ करावी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या पती/पत्नींना मोफत वैद्यकीय सुविधा पुरवावी आदी मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मावळ तालुका इपीएस ९५ निवृत्त कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने गुरुवारी वडगाव येथील तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

Loading content, please wait...
Finance
Protest
wadgaon
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com