तळेगाव दाभाडे : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळावा, यासाठी शासन रेशनकार्डधारकांची पडताळणी मोहीम राबवित आहे. यात मावळ तालुक्यात आतापर्यंत सुमारे दोन हजार रेशनकार्डधारक अपात्र ठरले आहेत.नाणे मावळ, आंदर मावळ आणि पवन मावळ या ग्रामीण भागांतील रेशनकार्डधारकांचीही तपासणी होत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे. पात्र कुटुंबांना रेशनकार्डच्या माध्यमातून शासन सवलतीच्या दरात धान्य देते. मात्र, काही लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना योजनेतून वगळण्यासाठी पात्रता पडताळणी सुरू आहे..अपात्रतेचे निकषरेशनकार्डधारकांची पात्रता तपासताना शासनाने काही निकष निश्चित केले आहेत. निर्धारित उत्पन्न मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असणे, कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती आयकर भरत असणे, कुटुंबाच्या नावे खासगी किंवा व्यावसायिक चारचाकी वाहन असणे, तसेच निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक बागायती अथवा जिरायती जमीन असणे, अशा बाबींचा विचार केला जात आहे. याशिवाय कुटुंबातील सदस्य सरकारी किंवा निमसरकारी सेवेत असणे, कंपनी अथवा खासगी संस्थेत नोकरी असणे, तसेच सलग सहा महिने रेशनवरील धान्य न उचलणे, हेही निकष आहेत. या निकषांच्या आधारे लाभार्थ्यांची माहिती तपासून पात्रता निश्चित केली जात आहे..गरजू कुटुंबांना दिलासाया पडताळणीमुळे अपात्र लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून वगळल्यानंतर खऱ्या गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मर्यादित उपलब्ध साधनसंपत्तीचा योग्य लाभ पात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची मानली जात आहे.मात्र, पात्रता पडताळणी करताना कोणत्याही गरजू कुटुंबावर अन्याय होऊ नये, याचीही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना आपली बाजू मांडण्याची आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. .शासनस्तरावरूनच कार्यवाहीरेशनकार्डधारकांची पात्रता पडताळणी शासनस्तरावरून केली जाते. शासनाकडून अपात्र लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा पुरवठा विभागाला प्राप्त होते. त्यानंतर संबंधित रेशनकार्डधारकांना अपात्र ठरविण्याची पुढील कार्यवाही केली जाते. त्यामुळे ही प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर मनमानी पद्धतीने न करता शासनाच्या निर्देशानुसार राबविली जात असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.रेशनकार्डधारकांची पात्रता पडताळणी शासनस्तरावरून केली जाते. अपात्र लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा पुरवठा विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाते. ही प्रक्रिया शासनाच्या निर्देशानुसार राबविली जात आहे. - तुषार तनपुरे, नायब तहसीलदार, मावळ अन्नपुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.