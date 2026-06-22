पुणे

मतदार यादी पुनरीक्षणामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना ब्रेक

मतदार यादी पुनरीक्षणामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना ब्रेक
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तळेगाव दाभाडे, ता. २२ : मतदार यादी विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे मावळच्या तहसीलदारपदासाठी इच्छुकांमधील स्पर्धा सध्या थंडावली आहे.
विद्यमान तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्या संभाव्य बदलीबाबत गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू होती. महसूल विभागातील हे एक महत्त्वाचे पद मानले जात असल्याने या खुर्चीसाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली होती. काही इच्छुक अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी मुंबईच्या वाऱ्या सुरू केल्याचीही चर्चा रंगली होती. मात्र, राज्यात सध्या मतदार यादीचे विशेष पुनरीक्षण (एसआयआर) अभियान सुरू आहे. महसूल विभागातील अधिकारी या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या कामात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या टाळण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. या कामावर कोणताही परिणाम होऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे महसूल विभागातील अनेक प्रस्तावित बदल्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, हे काम पूर्ण होईपर्यंत बदल्यांना ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे मुंबईत लॉबिंग करणाऱ्या इच्छुक अधिकाऱ्यांनाही प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
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