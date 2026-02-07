Pune News : महापौर निवड सोमवारी, समित्यांचा फैसला होणार.....

पुणे - पुणे महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक सोमवारी (ता. ९) सकाळी ११ वाजता महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात पार पडणार आहे. पण यावेळी स्थायी समितीसह अन्य विषय समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव कार्यपत्रिकेवर असला तरी तो लांबणीवर पडणार आहे. या सदस्यांची नियुक्ती १३ फेब्रुवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील काही दिवसात स्थायी समिती अध्यक्षांसह अन्य समित्यांच्या अध्यक्षांची निवडणूक होणार आहे. .पुणे महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक ही भाजपच्या मंजूषा नागपुरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शितल सावंत आणि काँग्रेच्या अश्विनी लांडगे यांच्यात होत आहे. तर उपमहापौर पदाची निवडणूक रिपाइचे परशुराम वाडेकर, राष्ट्रवादीचे दत्ता बहिरट आणि काँग्रेसचे साहिल केदारी यांच्यात होणार आहे. या निवडणुकीनंतर लगेच स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती, क्रीडा समिती, विधी समिती, महिला बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांची निवड करण्याचा प्रस्तावही कार्यपत्रिकेवर आहे..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे भाजपने सोमवारी फक्त महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक होईल. यावेळी या निवडीचा एका ओळीचा अभिनंदानाचा ठराव होईल. कोणीही भाषणे करणार नाहीत. त्यानंतर अजित पवार यांना श्रद्धांजली अपर्ण करण्याचा ठराव करून मुख्यसभा तहबूक केली जाणार आहे. त्यामुळे विषय समित्यांच्या सदस्यांची निवड होणार नाही..नव्या जुन्यांना संधीस्थायी समितीमध्ये १६ सदस्य असतात. त्यामध्ये प्रत्येक पक्षाच्या संख्याबळानुसार सदस्य निश्चित केले जातात. प्रत्येक १०.३१ नगरसेवकांमागे एक सदस्य स्थायी समितीमध्ये निवडला जाणार आहे. त्यामुळे भाजपेच १२ सदस्य स्थायी समितीमध्ये जातील. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि काँग्रेसचा एक सदस्य स्थायी समितीमध्ये जाऊ शकणार आहे.स्थायी समितीसाठी भाजपकडून काही जुन्या, नव्या सदस्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तर अध्यक्षपदासाठी श्रीनाथ भिमाले, धीरज घाटे, अनिल टिंगरे, राजेंद्र शिळीमकर, अजय खेडेकर यांची नावे चर्चेत आहेत. त्यापैकी कोणाला संधी मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे..कोअर किमिटीच्या बैठकीत निर्णयस्थायी समितीमध्ये संधी मिळावी यासाठी अनेकजण इच्छुक आहे. पक्षाच्या नेत्यांची संमती मिळावी यासाठी खटाटोप सुरु आहेत. तेथे संधी मिळाली नाही तर त्याऐवजी शहर सुधारणा समिती, विधी समिती, महिला बालकल्याण आणि क्रीडा समिती मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.दरम्यान स्थायी समितीमध्ये कोणाला संधी द्यायची यासाठी भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक होणार आहे. ही नावे निश्चित केल्यानंतर अध्यक्षपदाबाबत पक्षाचे नेते निर्णय घेणार आहेत असे सांगितले जात असले तरी नगरसेवकांकडून आमदार, प्रदेशावरच पदाधिकारी, खासदारांना शब्द टाकण्यासाठी आग्रह करत आहेत..‘महापौर, उपमहापौर निवडणुकीनंतर त्यांच्या निवडीचा एका ओळीचा ठराव केलाजाईल. त्यानतंर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे ठराव करून मुख्यसभा तहकूब केली जाईल. स्थायी समितीसह अन्य समित्यांच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव पुढील सभेत घेतली जाईल. ही सभा १३ फेब्रुवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीमध्य सदस्य नियुक्ती आणि अध्यक्ष कोणाला करायचे याचा निर्णय पक्षाच्या नेत्यांकडून घेतला जाईल.’- गणेश बिडकर, गटनेते, भाजप.समिती आणि राजकीय पक्षांचे संख्याबळस्थायी समिती एकूण सदस्य - १६भाजप - १२राष्ट्रवादी काँग्रेस - ३काँग्रेस - १ शहर सुधारणा समिती सदस्य - १३भाजप - १०राष्ट्रवादी काँग्रेस - २काँग्रेस - १.महिला बाल कल्याण समिती - १३भाजप - १०राष्ट्रवादी काँग्रेस - २काँग्रेस - १ क्रीडा समिती सदस्य - १३भाजप - १०राष्ट्रवादी काँग्रेस - २काँग्रेस - १ विधी समिती सदस्य - १३भाजप - १०राष्ट्रवादी काँग्रेस - २काँग्रेस - १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.