Pune News : भाजप नगरसेवकांच्या वर्तनावर महापौरांची नाराजी; दालनात बोलावून दिली समज

पुणे - भाजपच्या नगससेवकांचे महापालिकेच्या सभागृहातील वर्तन सुधारावे यासाठी दोन दिवसीय कार्यशाळा झाली, त्यानंतर महापालिकेतही एका कार्यशाळा झाली त्यांनतरही त्यांच्या वर्तनात फरक पडलेला नाहीत. त्यातच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक गफूर पठाण यांच्या अंगावर भाजपचे नगरसेवक धावून गेल्याबद्दल महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यापुढे असे प्रकार घडू नयेत अशी समज दिली आहे..महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगरसेवक गफूर पठाण यांनी बोपोडी येथील दर्ग्यावर प्रशासनाने केलेल्या कारवाईबाबत चर्चा करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यावेळी भाजपचे काही नगरसेवक पठाण यांच्या आसनाकडे धावून गेल्याने सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..यासंदर्भात नागपुरे म्हणाल्या, या दर्ग्यावर कारवाई करण्यापूर्वी प्रशासनाने त्यांना कोणतीही माहिती दिली नव्हती. कारवाईनंतर प्रशासनाकडून माहिती घेतली असता, संबंधितांना अतिक्रमण स्वतःहून हटविण्याची सूचना देण्यात आली होती. सभागृहात हा विषय उपस्थित झाल्यानंतर नगरसेवकाच्या अंगावर धावून जाणे योग्य नव्हते..प्रत्येकाला आपले विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, नगरसेवक जागेवर उभे राहून किंवा आसनाजवळ जाऊन विरोध करू शकत होते. सभागृहातील शिस्त आणि लोकशाही मूल्ये जपणे ही सर्व सदस्यांची जबाबदारी आहे. याबाबत नगरेसवकांना दालनात बोलावून समज दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.