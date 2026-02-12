Pune News : महापौर नागपुरे यांनी प्रशासनाला दिला पहिला आदेश

पुणे - आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य पूरस्थिती टाळण्यासाठी आणि शहरातील मूलभूत सुविधा सुरळीत ठेवण्यासाठी सद्यःस्थितीचा अहवाल तीन दिवसांत सादर करा, असा आदेश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला दिला आहे. तसेच पावसाळ्यापूर्वी आपत्ती व्यवस्थापन, ‘मुळा-मुठा’ नदीसुधार प्रकल्पाचा तातडीने आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत..पुणे शहरात दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नाले सफाईसाठी सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च होतात; पण ३० ते ४० टक्के कमी दराने ठेकेदार निविदा भरून कामे मिळवतात, पण योग्य पद्धतीने काम करत नाहीत. त्यामुळे नालेसफाईच्या कामांवर प्रश्न उपस्थित होतो. महापौर नागपुरे यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच या विषयात लक्ष घालून एप्रिल महिन्यात कामे पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे..रस्ते पूर्वस्थितीत आणामुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पाच्या सध्याच्या प्रगतीचा व पावसाळ्यातील सुरक्षेचा सविस्तर अहवाल तीन दिवसांत सादर करावा. पावसाळ्यात रस्ते निसरडे होऊन अपघात होऊ नयेत म्हणून नवीन खोदकामास परवानगी देण्याची अंतिम तारीख निश्चित करावी, तसेच सुरू असलेली कामे तत्काळ पूर्ण करून रस्ते पूर्वस्थितीत आणावेत. विषयांवर लवकरच आढावा बैठक घेतली जाणार असल्याचे नागपुरे यांनी सांगितले..काय आहे आदेशात?शहरातील सर्व प्रमुख नाले आणि पावसाळी गटारांची साफसफाई येत्या ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्यया कामात कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाहीक्षेत्रीय कार्यालयांनी दैनंदिन कामाचा अहवाल ठेवून तो महापौर कार्यालयाकडे सादर करावाअतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पुराचा धोका असलेल्या भागांची (हॉटस्पॉट्स) यादी अद्ययावत करून तेथे पाणी साचू नये यासाठी पंपिंग स्टेशन सज्ज ठेवावेमहापौर येत्या आठवड्यात या भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार असून, यावेळी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.