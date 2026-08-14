MBBS and BDS Admission : वैद्यकीय एमबीबीएस आणि बीडीएसच्या प्रवेश नोंदणीला मुदतवाढ; अंतिम तारीख १५ ऑगस्ट

पुणे - वैद्यकीय शिक्षणाअंतर्गत असलेल्या वैद्यकीय एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेशाच्या नोंदणीस शनिवारपर्यंत (ता. १५) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतापर्यंत ३३ हजार ९४९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी नोंदणी केली आहे. तर, प्रवेशाची पहिली गुणवत्ता यादी २५ ऑगस्टला जाहीर होणार आहे..महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ही केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेशाच्या नोंदणीस सहा ऑगस्टपासून सुरुवात झाली आहे. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नोंदणीसाठी १२ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. याला शनिवारी रात्री आठ वाजेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या प्रवेशाची पहिली गुणवत्ता यादी २५ ऑगस्टला जाहीर करण्यात येईल. २०२६ मध्ये नीट परीक्षेत पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय प्रवेशासाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे..‘वैद्यकीय समुपदेशन समिती’ने अखिल भारतीय कोट्याच्या प्रवेशासाठी असलेल्या जागांसाठी प्रवेशाच्या नोंदणीला दिलेल्या मुदतवाढीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य ‘सीईटी कक्षा’ने राज्याच्या कोट्यातील वैद्यकीय एमबीबीएस आणि बीडीएस या अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेशाच्या नोंदणीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रवेशाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे..वैद्यकीय प्रवेशात नवीन बदलवैद्यकीय प्रवेशात यावर्षी नवीन बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, सर्व कागदपत्रे अपलोड करणे अत्यावश्यक अन्यथा प्रवेश अर्ज रद्द करण्यात येतील. विद्यार्थ्यांनी पोर्टलवर सर्व मूळ आवश्यक कागदपत्रांची रंगीत स्कॅन केलेली प्रत अपलोड करणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यात अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेशासाठी विचार केला जाणार नाही. यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश नोंदणीच्या अंतिम तारखेच्या आधी सर्व कागदपत्रे काढून ठेवणे आवश्यक आहे, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले..‘एमबीबीएस/बीडीएस’च्या पहिल्या फेरीचे सुधारित वेळापत्रक -कार्यवाहीचा तपशील : कालावधी- प्रवेशासाठी संकेतस्थळावर अर्जाची ऑनलाइन नोंदणी, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेद्वारे नोंदणी शुल्क भरणे, पोर्टलवर सर्व मूळ आवश्यक कागदपत्रांची रंगीत स्कॅन केलेली प्रत अपलोड करणे : १५ ऑगस्ट- ऑनलाइनद्वारे दस्तऐवज पडताळणी करणे : १७ ऑगस्ट- नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांच्या अस्थायी गुणवत्ता यादी प्रसिद्धी करणे : १८ ऑगस्ट- अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्धी करणे : २१ ऑगस्ट- ऑनलाइन पसंतीक्रम भरण्याची प्रक्रिया : २२ ते २४ ऑगस्ट- पहिली जागा वाटप यादी जाहीर करणे : २५ ऑगस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.