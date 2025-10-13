पुणे

MBBS Doctor : केवळ २५ हजारांच्‍या वेतनावर एमबीबीएस डॉक्टर काम करण्‍यास तयार

पुणे महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकारी पदांसाठी उमेदवारांचा सुकाळ.
पुणे - पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे सुरु असलेल्या आरोग्यवर्धिनी केंद्रे आणि ‘आपला दवाखाना’ प्रकल्पांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या २२ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

