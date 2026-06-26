पुणे

Medha Kulkarni: ''मराठ्यांच्या कार्यक्रमात तुम्ही पुढे बसू नका'', पुण्यात मेधा कुलकर्णींचा अपमान? मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सोहळा, अभिमन्यू पवारांवर आरोप

Medha Kulkarni leaves venue in anger: शुक्रवारच्या नियोजित कार्यक्रमासाठी काही मंत्री अनुपस्थित होते. त्यामुळे खासदार मेधा कुलकर्णी पुढच्या रांगेत बसणार होत्या.
Pawar Rejects Accusations

Pawar Rejects Accusations

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Abhimanyu Pawar: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुण्यात सारथी संस्थेच्या वतीने कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. मराठा समाजातील यूपीएससी, एमपीएससी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान सोहळा सारथीच्या वतीने आयोजित केला होता. याच कार्यक्रमात मेधा कुलकर्णी यांचं नाराजीनाट्य घडलं आहे. त्यानंतर त्यांनी रागाच्या भरात कार्यक्रम सोडून निघून जाणं पसंत केलं.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Medha Kulkarni
Maratha Reservation
sarthi