पुणे

Shirur Crime : मेडिकल चालकाची डॉक्टरला शिवीगाळ करीत पट्ट्याने मारहाण; डॉक्टर जखमी

आपल्या मेडिकलमध्ये रूग्णांना गोळ्या-औषधे घ्यायला पाठवीत नसल्याचा राग आल्याने एका मेडिकल चालकाने डॉक्टरला शिवीगाळ करीत पट्ट्याने केली मारहाण.
नितीन बारवकर
Updated on

शिरूर - आपल्या मेडिकल दुकानात रूग्णांना गोळ्या-औषधे घ्यायला पाठवीत नसल्याचा राग आल्याने एका मेडिकल चालकाने डॉक्टरला शिवीगाळ करीत पट्ट्याने मारहाण केली.

