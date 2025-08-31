पुणे

Baramati Accident: दुर्देवी घटना! 'वैदयकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीचा बारामतीत अपघाती मृत्यू'; दुचाकीची डिव्हायडरला धडक, कुटुंबियांचा आक्रोश

Grief in Baramati: बारामतीत वैदयकीय पदवीच्या तिस-या वर्षामध्ये शरयू शिकत होती. अत्यंत हुशार विद्यार्थीनी म्हणून तिचा नावलौकीक होता. काही वर्षांनंतर जी डॉक्टर म्हणून रुग्णांवर उपचार करणार होती तिचाच दुर्देवी मृत्यू महाविद्यालयातील अनेकांना चटका लावून गेला.
बारामती: शहरातील भिगवण रस्त्यावर उर्जा भवननजिक गतीरोधकाचा अंदाज न आल्याने दुचाकी डिव्हायडरला धडकून झालेल्या अपघातात वैदयकीय शिक्षण घेणाऱ्या युवतीचा दुर्देवी अंत झाला. शरयू संजय मोरे (वय 22) हिचा या अपघातात मृत्यू झाला.

