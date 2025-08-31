Baramati Accident: दुर्देवी घटना! 'वैदयकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीचा बारामतीत अपघाती मृत्यू'; दुचाकीची डिव्हायडरला धडक, कुटुंबियांचा आक्रोश

बारामती: शहरातील भिगवण रस्त्यावर उर्जा भवननजिक गतीरोधकाचा अंदाज न आल्याने दुचाकी डिव्हायडरला धडकून झालेल्या अपघातात वैदयकीय शिक्षण घेणाऱ्या युवतीचा दुर्देवी अंत झाला. शरयू संजय मोरे (वय 22) हिचा या अपघातात मृत्यू झाला. .माेठी बातमी!'महिलांना लुटणाऱ्याचा एन्काउंटर'; सातारा पोलिसांवर पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापुरात हल्ला, २२ गंभीर गुन्हे.शनिवारी (ता. 30) रात्री बारामती शहरातून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैदयकीय महाविद्यालयातील वसतिगृहाच्या दिशेने शरयू मोरे व तिची एक मैत्रीण दुचाकीवरुन निघाली होती. भिगवण रस्त्यावर उर्जा भवन समोर असलेल्या गतीरोधकाचा अंदाज न आल्याने दुचाकी डिव्हायडरला जाऊन धडकली. यात दुचाकी चालविणारी शरयू मोरे हिचा मृत्यू झाला तर मागे बसलेली मैत्रीण जखमी झाली..बारामतीत वैदयकीय पदवीच्या तिस-या वर्षामध्ये शरयू शिकत होती. अत्यंत हुशार विद्यार्थीनी म्हणून तिचा नावलौकीक होता. काही वर्षांनंतर जी डॉक्टर म्हणून रुग्णांवर उपचार करणार होती तिचाच दुर्देवी मृत्यू महाविद्यालयातील अनेकांना चटका लावून गेला. सर्वांच्याच डोळयातून अश्रू वाहत होते..शरयू हिचे वडील संजय मोरे हे सांगली परिसरात उपविभागीय पोलिस अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याचे वैदयकीय महाविद्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. ही घटना कळल्यानंतर मोरे कुटुंबिय सांगलीहून तातडीने बारामतीत पोहोचले..Maratha Reservation: एक हाक अन् हजारो भाकऱ्यांची रसद..! 'कऱ्हाड शहरासह तालुक्याची मुंबईतील आंदोलनकर्त्यांसाठी धाव'; टेंपोभर साहित्य रवाना.आपल्या मुलीचा मृत्यू झाल्याने मोरे कुटुंबियांवर दु: खाचा डोंगर कोसळला. कुटुंबियांचा आक्रोश हृदय हेलावून टाकणारा होता. जिच्या उज्वल भवितव्याची स्वप्ने या कुटुंबियांनी पाहिली होती, तिचा अचानक झालेला मृत्यू कुटुंबियांसाठी अविश्वसनीय होता. रात्री उशीरा इतर प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर मोरे कुटुंबिय बारामतीतून गावी गेले.मिलिंद संगई, बारामती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.