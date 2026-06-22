Food Poisoning Incident : खरपूडी बुद्रुकमध्ये मसाले भात खाल्ल्याने चौधरी कुटुंबातील चौघांना विषबाधा

दावडी : खरपूडी बुद्रुक (ता.खेड) येथे मसाले भात खाल्ल्यानंतर एकाच कुटुंबातील चौघांना अन्नातून विषबाधा झाल्याची घटना घडली. संबंधितांवर सध्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली..वसंत बबन चौधरी (वय ५८), विद्या वसंत चौधरी (वय ४७), सुरज वसंत चौधरी (वय २६) आणि ऋतुजा सुरज चौधरी (वय २१) अशी विषबाधा झालेल्यांची नावे आहेत.मिळालेल्या माहितीनुसार, चौधरी कुटुंबाने १९ जून रोजी सायंकाळी घरी मसाले भात खाल्ला होता. त्यानंतर रात्री विद्या चौधरी, सुरज चौधरी आणि ऋतुजा चौधरी यांना उलट्या व जुलाबाचा त्रास सुरू झाला. २० जून रोजी सकाळी त्यांना तसेच वसंत चौधरी यांना चांडोली येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुरुवातीला त्यांची प्रकृती स्थिर होती. मात्र, पुढे उलट्या, जुलाब आणि तापाचा त्रास वाढल्याने प्रकृती चिंताजनक वाटू लागली..ग्रामीण रुग्णालयात आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने डॉक्टरांनी पुढील उपचारासाठी रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार वसंत चौधरी यांना राजगुरूनगर येथील साळुंके हॉस्पिटलमध्ये, तर विद्या चौधरी, सुरज चौधरी आणि ऋतुजा चौधरी यांना चाकण येथील कोअर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले..वसंत चौधरी यांची प्रकृती सुरुवातीला चिंताजनक होती; मात्र उपचारानंतर त्यांची प्रकृती आता स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टर रोहन साळुंके यांनी दिली. तसेच विद्या चौधरी, सुरज चौधरी आणि ऋतुजा चौधरी यांच्या प्रकृतीतही लक्षणीय सुधारणा झाली असून त्यांना लवकरच रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता असल्याचे डॉक्टर प्रणव देशमुख यांनी सांगितले..“पावसाळ्यात शिळे अन्न तसेच फ्रिजमध्ये दीर्घकाळ ठेवलेले अन्न खाणे टाळावे. पिण्याचे पाणी उकळून वापरावे. उलट्या, जुलाब किंवा ताप यांसारखी लक्षणे आढळल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.” — पूनम चिखलीकर, वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, चांडोली (ता. खेड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.