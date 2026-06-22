पुणे

Food Poisoning Incident : खरपूडी बुद्रुकमध्ये मसाले भात खाल्ल्याने चौधरी कुटुंबातील चौघांना विषबाधा

खरपूडी बुद्रुकमध्ये मसाले भातानंतर चौघांना अन्नातून विषबाधा; खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू, प्रकृतीत हळूहळू सुधारणा
Food Poisoning

Food poisoning incident in Khed Taluka Kharapudi Budruk

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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दावडी : खरपूडी बुद्रुक (ता.खेड) येथे मसाले भात खाल्ल्यानंतर एकाच कुटुंबातील चौघांना अन्नातून विषबाधा झाल्याची घटना घडली. संबंधितांवर सध्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली.

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