पुणे

Katraj News : कात्रज घाट आणि वनपरिक्षेत्रात मेडिकल वेस्टेजचे ढीग;पर्यावरण व वन्यजीवांसमोर गंभीर धोका

कात्रज घाट परिसरातील वनक्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर मेडिकल वेस्ट आणि बांधकामातील राडारोडा टाकला जात असल्याचा गंभीर प्रकार आला समोर.
Medical Waste Dumped in Katraj Ghat

Medical Waste Dumped in Katraj Ghat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कात्रज - कात्रज घाट परिसरातील वनक्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर मेडिकल वेस्ट आणि बांधकामातील राडारोडा टाकला जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. घाट परिसरातील वनपरिक्षेत्रात मागील दहा वर्षांपासून विविध प्रकारचा कचरा टाकला जात आहे.

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