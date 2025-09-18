पुणे

Ayush Komkar Case : आयुषच्या खूनापुर्वी आरोपींची एकत्रित बैठक; वनराज आंदेकरची पत्नी अटकेत, पुरवणी जबाबात सोनालीचा सहभाग असल्याची माहिती

आंदेकर-गायकवाड टोळी युद्धातून घडलेल्या आयुष गणेश कोमकरच्या खूनापुर्वी आरोपी हे वानवडी परिसरात एकत्रित जमले होते. त्यांची बैठक झाली.
पुणे - आंदेकर-गायकवाड टोळी युद्धातून घडलेल्या आयुष गणेश कोमकरच्या खूनापुर्वी आरोपी हे वानवडी परिसरात एकत्रित जमले होते. त्यांची बैठक झाली. आरोपी एकमेकांना मोबाईल घरी ठेवून भेटत होते. या आरोपींनी गोळीबाराचा सराव कुठे केला आहे, याचा तपास करायचा आहे, अशी माहिती पोलिसांनी न्यायालयात दिली.

