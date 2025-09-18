Ayush Komkar Case : आयुषच्या खूनापुर्वी आरोपींची एकत्रित बैठक; वनराज आंदेकरची पत्नी अटकेत, पुरवणी जबाबात सोनालीचा सहभाग असल्याची माहिती

पुणे - आंदेकर-गायकवाड टोळी युद्धातून घडलेल्या आयुष गणेश कोमकरच्या खूनापुर्वी आरोपी हे वानवडी परिसरात एकत्रित जमले होते. त्यांची बैठक झाली. आरोपी एकमेकांना मोबाईल घरी ठेवून भेटत होते. या आरोपींनी गोळीबाराचा सराव कुठे केला आहे, याचा तपास करायचा आहे, अशी माहिती पोलिसांनी न्यायालयात दिली..या प्रकरणात माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याची पत्नी सोनाली आंदेकर (वय ३६) कृष्णा आंदेकरला पिस्तूल पुरविणारा मुनाफ रिजाय पठाण (वय २८, रा. नाना पेठ) यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. आंदेकर टोळीचा प्रमुख सूर्यकांत बंडू अण्णा आंदेकर (वय ७०), तुषार नीलंजय वाडेकर (वय २७), स्वराज नीलंजय वाडेकर (वय २३), अमन युसूफ पठाण (वय २५, सर्व रा. नाना पेठ), सुजल राहुल मेरगु (वय २०), यश सिद्धेश्वर पाटील (वय १९), अमित प्रकाश पाटोळे (वय १९), शिवम ऊर्फ शुभम उदयकांत आंदेकर (वय ३१), अभिषेक उदयकांत आंदेकर (वय २१), शिवराज उदयकांत आंदेकर (वय २९), कृष्णा ऊर्फ कृष्णराज सूर्यकांत आंदेकर(वय ३६), लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर (वय ६०, सर्व रा. नानापेठ) आणि वृंदावनी नीलंजय वाडेकर (वय ४०) यांच्यासह मुनाफ आणि सोनाली आंदेकर यांना गुरुवारी (ता. १८) न्यायालयात हजर करण्यात आले होते..बंडू आंदेकर तसेच सोमनाथ गायकवाड यांच्या टोळी युद्धातून वनराज आंदेकर याचा गेल्या वर्षी गोळ्या झाडून व कोयत्याने वार करून खून झाला होता. या खूनाचा बदला म्हणून गणेश कोमकरचा मुलगा आयुषचा गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला गोळ्या झाडून खून करण्यात आला होता.याबाबत समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून आंदेकर टोळीतील १२ पुरुषांसह तीन महिलांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या गुन्ह्यात आयुष याची आई कल्याणी यांनी पुरवणी जबाब दिला..आधीचीच कारणे व तांत्रिक तपासासाठी कोठडी आवश्यक नाही -आरोपींच्यावतीने ॲड. मिथुन चव्हाण, ॲड. मनोज माने, ॲड. प्रशांत पवार, ॲड. प्रतीक पवार आणि ॲड. अमित थोरात यांनी बाजू मांडली. आरोपींकडून सर्व मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. जबाबात नाव आले म्हणून केलेली अटक बेकायदेशीर आहे. आगामी महानगरपालिकेसाठी इच्छुक असलेल्यांना लक्ष करत पोलिसांनी अटकेची कारवार्इ केली आहे.पोलिस कोठडीची मागणी करताना पोलिसांनी पूर्वीचीच कारणे दिलेली आहेत. तांत्रिक तपासासाठी आरोपींच्या पोलिस कोठडीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात यावी, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला..महिला आरोपी वगळता इतरांना पोलिस कोठडी -कोणी निरापराध असेल तर त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे ही तपास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. या गुन्ह्यातील पुरुष आरोपींवर अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. गुन्ह्याचा तपास मोठा आहे. त्यामुळे सखोल तपास आवश्यक आहे.मकोकानुसार कारवार्इ झाल्याने पोलिस कोठडीचे दिवस देखील वाढले आहेत, असे नमूद करत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व मकोका न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी रुंदावणी वाडेकर, लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तर इतर आरोपींना २९ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे..आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कारवार्इ -मला रात्री दोन वाजेपर्यंत एका पोलिस ठाण्यातील तुरुंगात बसवून ठेवले. माझ्याकडे खुनाच्या अनुषंगाने तपास केला. येत्या महानगरपालिका निवडणुकीत तुमच्या कुटुंबातून कोण-कोण उभे राहणार आहे? याची माहिती मला विचारली. लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर, आणि शिवम आंदेकर उभे राहणार असल्याचे मी पोलिसांना सांगितले..त्यानुसार फिर्यादी हिचा पुरवणी जबाब घेऊन सोनाली आंदेकर हिला अटक करण्यात आली आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवार्इ करण्यात आली आहे, असे बंडू आंदेकर यांनी न्यायालयास सांगितले. तू तपासाची वाट लावलीआहे. आता तुझी कशी वाट लावतो बग? अशी धमकी मला पोलिसांनी दिल्याचा दावा न्यायालयात केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.