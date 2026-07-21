Police Mega Township : पोलिसांसाठी मेगा टाउनशिप; चार हजार सदनिका बांधण्याचे प्रस्तावित; प्रकल्पास तत्त्वतः मान्यता

पुणे - मुंबईच्या धर्तीवर आता पुणे शहर पोलिस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न कायमचा मिटणार आहे. पुणे पोलिसांसाठी चार हजार सदनिकांची ‘मेगा टाउनशिप’ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई पोलिसांसाठी केलेल्या महत्त्वाकांक्षी घोषणेनंतर पुण्यातील या प्रकल्पालाही तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. यामुळे पुणे पोलिसांना सर्व सोयी-सुविधांनी सुसज्ज अशी घरे लवकरच मिळणार आहेत..पुणे शहर आणि उपनगरात कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांसाठी ही चार हजार निवासस्थाने (क्वार्टर्स) बांधली जातील. शहरातील खडक, शिवाजीनगर, स्वारगेट, समर्थ, लष्कर, कोरेगाव पार्क, चतु:शृंगी बॉडीगेट, गोखलेनगर, खडकी आणि विश्रांतवाडी या जुन्या पोलिस वसाहतींसह इतर जागांवर हे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारले जातील.पोलिसांचा दैनंदिन प्रवासाचा वेळ वाचवणे, कामावरून घरी आल्यावर कुटुंबाला सुरक्षित वातावरण देणे आणि कामाचा ताण कमी करण्यासाठी वसाहतीमध्येच क्रीडा आणि मनोरंजनाच्या आधुनिक सोयी उपलब्ध करून देणे, हे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे. परिणामी पुणे पोलिसांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणार आहे, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली..प्रकल्पाचे नियोजन आणि खर्चहा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलद्वारे राबविण्याचे विचाराधीन आहे. मुंबईच्या धर्तीवर या प्रकल्पास मंजुरी मिळाल्यास राज्य सरकार आणि वित्तीय संस्थांच्या निधीतून तो उभारला जाईल. हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्या माध्यमातून संयुक्तपणे राबविण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाच्या तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) अहवालासाठी लवकरच बैठक होणार आहे..पुणे शहर पोलिस दल (गृहनिर्माण स्थिती एका दृष्टिक्षेपात) :एकूण पोलिस संख्या - सुमारे १२,०००सध्या पोलिस वसाहतींमधील उपलब्ध घरांची संख्या - ३०४९नियोजित नवीन घरे - ४,०००पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी सदनिका - ३,७५०पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी सदनिका - २५०(यात १२ पोलिस उपायुक्त, १२५ पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक निरीक्षक तसेच उर्वरित पोलिस उपनिरीक्षकांचा समावेश असेल.).१. पुण्यातील पोलिस गृहनिर्माण प्रकल्पलोहगाव (पुणे) : ‘महाराष्ट्र पोलिस मेगा सिटी’ हा १८० एकरवरील खासगी प्रकल्प असून, यात पाच हजार २४८ सदनिका व १७० गाळ्यांचे नियोजन आहे. रखडलेल्या या प्रकल्पाला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.औंध आणि पाषाण (पुणे) : ग्रामीण पोलिस आणि वायरलेस विभागासाठी ‘पीएमआरडीए’समवेत पीपीपी मॉडेलवर सदनिकांचा प्रकल्प सुरू आहे.२. इतर राज्यांतील स्थितीतेलंगणा : हैदराबाद आणि सायबराबाद पोलिसांसाठी शाळा, उद्याने आणि कम्युनिटी हॉल्ससह अत्याधुनिक बहुमजली निवासी टॉवर्स उभारले आहेत.गुजरात : गांधीनगर आणि अहमदाबादमध्ये क्रीडा संकुल व आधुनिक रुग्णालयांनी सज्ज ''इंटिग्रेटेड पोलिस लाइन्स विकसित केल्या आहेत.दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निधीतून द्वारका, धीरपूर आणि मालवीय नगर भागात आधुनिक निवासी संकुले उभारण्यात आली आहेत..३. परदेशातील पोलिस टाउनशिप पॅटर्नब्रिटन : जुनी पोलिस क्वार्टर्स संस्कृती बदलून आता विशेष सोसायट्या आणि परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांद्वारे मोठ्या टाउनशिपमध्ये सदनिका राखीव ठेवल्या जातात.सिंगापूर : पोलिसांसाठी बहुमजली निवासी वसाहती असून, तिथे जिम, स्वीमिंग पूल, पाळणाघरे आणि बँकिंग सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत.अमेरिका : थेट शासकीय मेगा टाउनशिप नसतात; मात्र कायदा अंमलबजावणी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष योजनेंतर्गत स्वस्त दरात किंवा अनुदानावर घरे दिली जातात..या मेगा टाउनशिप प्रकल्पाचा तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल ‘एमएसआयडीसी’कडून तयार करून घेण्यात येणार आहे. सध्या नवीन पोलिस आयुक्तालयाच्या इमारतीचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. आम्ही मागील दोन वर्षांत काही नवीन पोलिस ठाणी बांधली. आता पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन घरे बांधण्याचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात येणार असून, लवकरच ही मेगा टाउनशिप उभारण्याचे नियोजन आहे.- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.