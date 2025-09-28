गाण्यांमधील गोष्टी

ऋचा थत्ते- rucha19feb@gmail.comकपाट लावता लावता आशाताईंच्या सदाबहार स्वरातील गाणी ऐकत होते आणि गुणगुणतही होते; पण तुमचं लक्ष कधी कोणत्या गोष्टीकडे वेधलं जाईल सांगता येत नाही. आताही तसंच झालं. ‘भरजरी गं पितांबर’ हे गाणं संपलं आणि ‘एका तळ्यात होती’ हे गीत सुरू झालं आणि अचानक लक्षात आलं, की ही दोन गाणी म्हणजे सुरेल गोष्टीच आहेत. गाण्यात गुंफलेल्या गोष्टी. अत्यंत संस्कारक्षम असा ठेवा आहे हा! .असंख्य वेळा ऐकली असतील ‘भरजरी गं पितांबर’ आणि ‘एका तळ्यात होती’ ही गाणी; पण हा समान धागा सापडला आणि दोन्ही गीतांचे शब्द समोर ठेवून एका नव्या दृष्टीने वाचू लागले. या गीतांच्या निर्मितीचे किस्से, तपशील याबद्दल कार्यक्रमात नेहमीच सांगितलं जातं; पण आज शब्दांना न्याहाळताना खूप काही गवसत होतं.वाचताना जाणवलं, की एखादी कथा गीतरूपाने लिहायची, तीही इतक्या सोप्या शब्दात! हे नक्कीच सोपं नसणार. कारण सोपं लिहितानाच खरा कस लागतो. पण आचार्य अत्रे आणि ग. दि. माडगूळकर या दोघा थोर प्रतिभावंतांनी किती सहजसुंदर लेखन केलंय या गीतांचं. ‘श्यामची आई’ चित्रपटातील ‘भरजरी गं पितांबर’ या आचार्य अत्र्यांच्या शब्दांशी वसंत देसाई यांचं संगीत तेवढंच एकरूप झालंय. तीच गोष्ट ‘एका तळ्यात होती’ या गाण्याची. श्रीनिवास खळे यांनी स्वरबद्ध केलेली ही सर्वांगसुंदर कलाकृती! आणि आशाताईंचं गीतगायन हे तर कथाकथन होऊन जावं, इतक्या सुरेख त्या गोष्टी सांगतात. गोष्टींमधून आपल्याशी जणू बोलत राहतात..पथदर्शी निर्णय.ही दोन्ही आशयसंपन्न आणि संस्कारक्षम गाणी जशी लहान मुलांना आवडू शकतात, तशीच आपल्यालाही कोणत्याही वयात अंतर्मुख करू शकतात.यातील पहिल्या गीताच्या ध्रुवपदातच कथेचं सार येतं.‘भरजरी गं पितांबर दिला फाडूनद्रौपदीसी बंधू शोभे नारायण’‘द्रौपदीचा भाऊ’ ही श्रीकृष्णाची ओळख अधिक ठळक झाली, ती द्रौपदीच्या एका कृतीमुळे! कृष्णासाठी आपलं भरजरी, मौल्यवान वस्त्र तिने सहज फाडून दिलं. नेमकं काय घडलं होतं? मग पुढील दोन कडव्यांमध्ये दोन प्रसंग आचार्य अत्रे डोळ्यासमोर उभे करतात.श्रीकृष्णाचं बोट कापलं म्हणून नारदमुनी सर्वात आधी त्याच्या पाठच्या बहिणीकडे जातात; पण भावाच्या वेदनेपेक्षा सुभद्रेला शालू आणि पैठणी अधिक मोलाची! स्वाभाविकपणे जिची पहिली आठवण काढावी तिनेच असा घात करावा? या प्रसंगाचं सार हेच की ‘पाठची बहीण झाली वैरीण’ आणि मग अगदी सहजपणे, कुठलीही ओढाताण न करता पुन्हा आपल्या ओठावर ध्रुवपद उमलतं ‘द्रौपदीसी बंधू शोभे नारायण.’ खरंतर या तौलनिक प्रसंगामुळेच कृष्ण-द्रौपदीचं नात्याचं दृढपण ठळकपणे जाणवलं, अधोरेखित होतं..मग पुढील कडव्यात-प्रसंगात द्रौपदी ही कृष्णाची मानलेली बहीण काय म्हणते? तिला पहिली आठवण होते ती प्रभूने वस्त्र पुरवून लाज राखली त्या प्रसंगाची. आणि या त्याच्या ऋणासाठी मी काळजाचीही चिंधी काढून देईन, तर त्यापुढे भरजरी वस्त्राचं मोल ते काय! मनात केलेल्या मदतीविषयी कृतज्ञता कशी जपावी हे शिकवणारं हे कडवं. आणि हो, जो हरी द्रौपदीला संकटकाळी एवढी वस्त्र पुरवतो तो स्वतःसाठी एक चिंधी निर्माण करू शकतोच! त्याला कुणाच्या मदतीची काय गरज? पण ही जाणीवही द्रौपदी ठेवून आहे. ती म्हणतेय, ‘चिंधीसाठी आला माझ्या दारी हरी आज.’ कृष्णाने चिंधी का मागावी? त्याने सुदाम्याचे पोहे इतक्या प्रेमाने का खावेत? भक्ताला काही केल्याचं, दिल्याचं समाधान मिळावं म्हणून! कृष्णाने त्याची नाती जिवापाड जपली ती अशी. त्यामुळेच त्याच्या कुठल्या भक्ताला ना अंतर जाणवलं ना त्याच्या मोठेपणाचं दडपण आलं. तो अगदी आपला वाटला. सुदाम्याला हा द्वारकाधीश जसा मित्र वाटला तसाच द्रौपदीला भाऊ वाटला.श्रीकृष्ण, द्रौपदी आणि सुभद्रेची ही कथा कालातीत आहे आणि म्हणूनच ‘श्यामची आई’ या कथेतून काय बोध घ्यायचा ते शेवटच्या कडव्यात सांगते. ‘ढाई अक्षर प्रेम के’ हे कबीरजींनीदेखील सांगितलंय; पण हे प्रेम नातं रक्ताचं की मानलेलं यावर अवलंबून नाही, तर ‘पटली पाहिजे अंतरीची खूण.’ वस्त्र पुरवणारा श्रीकृष्ण आणि मौल्यवान वस्त्र चिंधीसाठी फाडणारी द्रौपदी खऱ्या अर्थाने बहीण-भाऊ शोभतात. ‘प्रीती जी करिती जगी लाभावीण’ अशीच भावंडं खऱ्या अर्थाने धन्य होतात. ही ओळ वाचताना रामचंद्रांसाठी स्वतःहून वनवास भोगणाऱ्या आणि त्यांना सावलीसारखी साथ देणाऱ्या लक्ष्मणाचीही नक्कीच आठवण होते; पण अशा प्रेमाला पारखं असलेलं बिचारं आणि एकाकी पिल्लू पुढच्या गाण्यात आपल्यासमोर येतं. गदिमांची समर्थ लेखणी शब्दागणिक आपल्यासमोर चित्र काढत जाते..या गीतात मात्र गोष्ट सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत उलगडत जाते. एका तळ्यात बदकांच्या पिलांमध्ये एकच पिल्लू ‘कुरूप’ आहे. याचा परिणाम म्हणजे ‘कोणी न त्यास घेई खेळावयास संगे’ इथेच त्या पिल्लाची व्यथा आपल्या मनाला स्पर्शून जाते आणि ‘ते वेगळे तरंगे’ हे शब्द तर आरपार जातात. इथे ‘संगे’ आणि ‘तरंगे’ हे शब्द किती सहज नेमका परिणाम साधतात! पुढे त्याच्या दिसण्यावरून लोक त्याच्याकडे बोट दाखवून हसत राहतात आणि आपल्याला अजून वाईट वाटत जातं. ‘भावंड ने विचारी’ ही परिस्थिती याही गीतात आहे, मात्र ही आपली भावंडं आहेत, असा या पिल्लाचा समज आहे.\r\n\r\nआणि हा समज दूर होतो शेवटच्या कडव्यात, जेव्हा हे पिल्लू स्वतःचं प्रतिबिंब पाण्यात पाहातं! ते समजून चुकतं की आपण या सगळ्यांपेक्षा वेगळे तर आहोत; पण कमी नाही, उलट वरचढ आहोत! स्वतःचं प्रतिबिंब पाहण्याचाच अवकाश होता आणि तो क्षण येताच त्याला साक्षात्कार झाला आहे की ‘तो राजहंस एक.’ राजहंस दिसतो देखणा, त्याचं चालणं डौलदार आणि शिवाय नीरक्षीरविवेक! मग का ही पिल्लं त्याला कमी लेखतात? कदाचित मत्सरापोटी किंवा त्यांची समज तेवढीच!\r\n\r.आपण इतरांनी केलेल्या स्तुती-निंदेवर अवलंबून राहतो ना, तेव्हा आपणही स्वतःचं अगदी असंच नुकसान करून घेत असतो. स्तुती आणि निंदा या दोन्ही गोष्टी खऱ्या असतीलच असं नाही. कधी हरबऱ्याच्या झाडावर चढवून खोटी स्तुती केली जाते, तर कधी खच्चीकरण करण्याच्या हेतूने निंदा केली जाते. कधी कधी स्तुती किंवा निंदा करणारा तुमचा हितचिंतक असेलही, पण तो पूर्ण जाणकार असतोच असं नाही. त्यामुळे स्तुतीपाठक आणि निंदक यांची आधी पारख करता यायला हवी आणि मगच ते बोलणं मनावर घेतलं, तरच ते हिताचे ठरेल. आणि म्हणूनच स्वतःला स्वतःची ओळख नेमकेपणाने असेल, तर कुणाच्या बोलण्याने आपला आत्मविश्वास ढळत नाही. आपल्या उणिवांचा स्वीकार हासुद्धा आपल्याला पुढे घेऊन जातो. एका कार्यक्रमात एका गायिकेला पाठोपाठ वन्स मोअर मिळाले. अशा वेळी कुणीही आनंदून जाईल. पण कार्यक्रमानंतर ती म्हणत होती, ‘वन्स मोअर वगैरे ठीक आहे. पण माझं मात्र समाधान झालं नाही. आज काही गाणं मनाजोगतं झालं नाही.’ मला तिच्या जागी तोच ‘राजहंस’ दिसला. अगदी याउलट निंदेबाबत उदाहरण द्यायचं, तर एकाने नोकरी सोडून बिझिनेस करायचं ठरवलं. घरून खूप विरोध होता, पण याचा निश्चय झालेला होता आणि तो यशस्वी झालाही. अशा वेळेस निर्णय चुकला तरी जबाबदारी घेण्याची तयारीही असते; पण इच्छा मारल्याची खंत तरी राहात नाही. राजहंसाला एक प्रतिबिंब पुरलं स्वतःला समजून घ्यायला. आपल्याकडे तर आरसा असतो. आजकाल सेल्फीही काढता येतो; पण तरी हा स्वतःचा शोध लागण्यासाठी मनाच्या तळ्यात, अंतरंगातच पाहावं लागणार, नाही का! तरच स्वतःकडे तटस्थपणे पाहाता येईल. गाण्याचे शब्दही आपल्याला इतक्या प्रकारे विचार करायला लावतात. एकंदरीतच या दोन्ही गाण्यांत मला एक समान धागा जाणवला तो नात्याचा. पहिलं गाणं ‘लाभावीण प्रीती’ करायला शिकवतं आणि दुसरं गाणं आपलं स्वतःशी असलेलं नातंही सुंदरच असायला हवं हे सांगतं. आपली ही दोन्ही नाती दृढ व्हावीत हीच सदिच्छा व्यक्त करते आणि आज इथेच थांबते. शुभं भवतु! (लेखिका निवेदिका-व्याख्यात्या आहेत.)