गाण्यांमधील गोष्टी

आशाताईंच्या सदाबहार स्वरांनी गाणी केवळ गाणीच नाहीत, तर आपल्या जीवनाच्या कथा सांगणाऱ्या जिवंत धाग्यांसारखी आहेत.
"Melodies That Tell Stories: The Evergreen Songs of Ashtai"

ऋचा थत्ते

कपाट लावता लावता आशाताईंच्या सदाबहार स्वरातील गाणी ऐकत होते आणि गुणगुणतही होते; पण तुमचं लक्ष कधी कोणत्या गोष्टीकडे वेधलं जाईल सांगता येत नाही. आताही तसंच झालं. ‘भरजरी गं पितांबर’ हे गाणं संपलं आणि ‘एका तळ्यात होती’ हे गीत सुरू झालं आणि अचानक लक्षात आलं, की ही दोन गाणी म्हणजे सुरेल गोष्टीच आहेत. गाण्यात गुंफलेल्या गोष्टी. अत्यंत संस्कारक्षम असा ठेवा आहे हा!

