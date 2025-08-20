पुणे

Pune News : अमेरिकेत उभारणार छत्रपती शिवाजी महाराज, महादजी शिंदे यांचे स्मारक

‘शिंदे सरकार फाउंडेशन’ आणि ‘छत्रपती शिवाजी महाराज प्रतिष्ठान, न्यूयॉर्क’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने न्यूयॉर्कमध्ये दोन महान योद्ध्यांचे पुतळे उभारण्यात येणार आहेत.
Memorials of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Mahadji Shinde
Memorials of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Mahadji Shindesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - शौर्य, स्वराज्य आणि स्वाभिमान यांचे प्रतीक असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महान मराठा सेनानी महादजी शिंदे यांचा इतिहास आता अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरातही चिरस्थायी स्वरूपात झळकणार आहे. न्यूयॉर्कमधील नामांकित पर्यटनस्थळी हे पुतळे उभारण्याची तयारी सुरू असून, संपूर्ण मराठी जनतेसाठी हा अभिमानाचा क्षण ठरणार आहे.

america
Chhatrapati Shivaji Maharaj
New York

