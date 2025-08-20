Pune News : अमेरिकेत उभारणार छत्रपती शिवाजी महाराज, महादजी शिंदे यांचे स्मारक

पुणे - शौर्य, स्वराज्य आणि स्वाभिमान यांचे प्रतीक असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महान मराठा सेनानी महादजी शिंदे यांचा इतिहास आता अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरातही चिरस्थायी स्वरूपात झळकणार आहे. न्यूयॉर्कमधील नामांकित पर्यटनस्थळी हे पुतळे उभारण्याची तयारी सुरू असून, संपूर्ण मराठी जनतेसाठी हा अभिमानाचा क्षण ठरणार आहे..‘शिंदे सरकार फाउंडेशन’ आणि ‘छत्रपती शिवाजी महाराज प्रतिष्ठान, न्यूयॉर्क’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने न्यूयॉर्कमध्ये या दोन महान योद्ध्यांचे पुतळे उभारण्यात येणार आहेत. प्रसिद्ध शिल्पकार विवेक खटावकर यांच्याकडून पुतळ्यांचे काम प्रगतिपथावर आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांनी दिल्लीचे तख्त काबीज करण्याचे स्वप्न पाहिले होते. ते महादजी शिंदे यांनी पूर्ण केले. छत्रपतींचे स्वराज्य आणि महादजी शिंदेंची मुत्सद्देगिरी यांची ओळख जगभर व्हावी, तसेच, त्यातून नागरिकांना प्रेरणा मिळावी, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे..या उपक्रमाची संकल्पना उत्तमराव शिंदे सरकार यांची आहे. या उपक्रमास केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. कार्यक्रमासाठी मोठा आर्थिक खर्च येणार असून, सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे शिंदे सरकार यांनी सांगितले..या पुतळ्यांच्या अनावरणाची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, केंद्रीय मंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार, रोजगार हमी, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे..न्यूयॉर्कमधील छत्रपती फौंडेशनचे प्रमुख कल्याण घुले, न्यूयॉर्कमधील उद्योजक राज तारी, चित्रपट दिग्दर्शक मुकेश कन्हेरे, प्रवीण तरडे, सिंहगड रोपवे प्रकल्पाचे प्रमुख उदय शिंदे, दीपक घुले तसेच, चित्रपट सृष्टीतील सेलिब्रिटीज उपस्थित राहणार असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.