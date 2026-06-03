Dharmraj Temple Wada : वाडा गावच्या जुन्या आठवणींना उजाळा; जुन्या वाडा गावचे अवशेष पुन्हा उघड्यावर

चास - चासकमान धरणातील पाणीसाठा संपुष्टात येवू लागल्याने खेड तालुक्यातील जुन्या वाडा गावचे अवशेष पुन्हा उघड्यावर आले आहेत. पाण्याखाली गेलेली मंदिरे आणि घरांचे अवशेष दिसू लागल्याने विस्थापित ग्रामस्थांच्या आठवणींना उजाळा मिळाला असून, पर्यटकांचीही गर्दी होत आहे..चासकमान धरण झाले मात्र या धरणामुळे विस्थापित झालेल्या वाडा गावातील नागरिकांच्या भावना आपले घर, अंगण, शेती, मंदिरे व गावची बाजारपेठ यामध्ये हजारो मने जुन्या गावातच गुंतलेली आहेत. विस्थापित झालेल्या नागरिकांची आजही ससेहोलपट झालेली आपण पहात आहोत. मात्र, धरणातील पाणीसाठा कमी होताच उघडे पडलेले आपले वाडा गाव पाहताना अनेकांची मने आजही हेलावतात..सुमारे ५१ गावे व वाडीवस्त्या यांची मुख्य भिस्त व व्यापारी गाव असलेले वाडा हे गांव भीमा नदीच्या तीरावर वसलेले होते. गावात सर्व जातीधर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने व एकोप्याने रहात होते. मोठी बाजारपेठ, जुन्या काळातील मोठे वाडे, गावात भरणारी धर्मरायाची यात्रा यामुळे गावात प्रचंड उलाढाल होत असे.चासकमान धरणाच्या जलाशयात अनेक गावे लुप्त झाली व लुप्त झालेल्या गावांमध्ये मुख्य गाव होते ते वाडा गाव. नागरिक विस्थापित झाले, आपली घरे मोडून आपला संसार मोडून कोणी भीमा-कोरेगांव, कोणी शिरूर तर कोणी दोन किलोमीटर अंतरावर वसवलेल्या नवीन वाडा गावांत स्थायिक झाले..घरे गेली, संसार विस्थापित झाले, गावांमधील मंदिरांतील देवांच्या मूर्ती नवीन गावांमध्ये नवीन मंदिरात स्थापित झाल्या, पण या जलाशयात गडप झालेली वाडा येथील ग्रामदैवत धर्मराज, मारुती, विठ्ठल रखुमाई, शनी, राम, लक्ष्मी नारायण, गणपती, भीमाशंकर, दत्त आदी मंदिरे पाण्याखाली लुप्त झाली..पाण्याखाली ३४ वर्षे राहूनही सुस्थितीत१९९२ नंतर सुमारे ३४ वर्षे पाण्याखाली राहूनही ही मंदिरे अजूनही सुस्थितीत आहेत. चालू वर्षीही ही मंदिरे पाण्यातून वर येण्यास सुरुवात झाली असल्याने पर्यटकांबरोबरच विस्थापित झालेल्या नागरिकांसाठी पर्वणी ठरते आहे..धरणामध्ये सात टक्के साठाखेड व शिरूर तालुक्यांची जीवनवाहिनी असलेल्या चासकमान धरणातील पाणीसाठा वेगाने घटत असून, सध्या केवळ ६.९३ टक्के (०.५२ टीएमसी) साठा शिल्लक आहे. यंदा पावसाचा अंदाज कमी असल्याने भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन कसे होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..धरणातून १४ डिसेंबरपासून सुरू झालेली आवर्तने आणि उन्हाळी आवर्तनामुळे पाणीसाठ्यात मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ११.८९ टक्के साठा होता, जो यंदा ५ टक्क्यांनी कमी आहे. याबाबत सहाय्यक अभियंता शुभम सुसुंद्रे यांनी सांगितले की, धरणातील मृतसाठा वगळता ८ ते ९ टक्के पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे नियोजन आहे. सध्या कळमोडी धरणातून चासकमानमध्ये पाणी सोडले जात असल्याने आवर्तन बंद झाल्यावर पाणीसाठा साधारण ८ टक्क्यांपर्यंत स्थिरावेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.