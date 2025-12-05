Mephedrone Seized : हडपसरमध्ये मेफेड्रोन विक्री करणाऱ्यास अटक, ३२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पुणे - गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाने हडपसर परिसरात मेफेड्रॉनची (एम.डी.) विक्री करणाऱ्या व्यक्तीस अटक केली. त्याच्या ताब्यातून सुमारे १२७ ग्रॅम एम.डी. आणि रोकड असा एकूण ३२ लाख ५४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..साजिद असद खान (वय ३५, रा. राजगड सोसायटी, सुरक्षानगर, हडपसर) असे अटक केलेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे. खंडणी विरोधी पथक युनिट पाचच्या हद्दीत गस्तीवर असताना हा गुन्हा उघडकीस आला. पथकातील पोलिस कर्मचारी गोसावी वस्ती, वानवडी येथून ससाणेनगरकडे जात होते..त्यावेळी राजगड सोसायटीसमोर एक मोटार उभी असल्याचे निदर्शनास आले. मोटारीतील व्यक्तीस ताब्यात घेऊन विचारणा केली असता त्याने साजिद खान असे नाव सांगितले. त्याची झडती घेतली असता ६२ ग्रॅम मेफेड्रॉन अमली पदार्थ आढळून आला..त्यानंतर खानच्या राहत्या घरावर छापा टाकण्यात आला. तेथे ६४ ग्रॅम मेफेड्रॉन आणि तीन लाख ६० हजारांची रोकड असा ३२ लाख ५४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल सापडला. याप्रकरणी वानवडी पोलिस ठाण्यात एन.डी.पी.एस. कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे आणि सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र मुळीक यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक वर्षा देशमुख, पोलिस उपनिरीक्षक गौरव देव, पोलिस अंमलदार सुरेंद्र जगदाळे, साहिल शेख, चेतन गायकवाड, अमोल घावटे, अनिल कुसाळकर, किरण पडयाळ, सुजित वाघमारे, दिलीप गोरे, चेतन आपटे, आझाद पाटील, गणेश खरात, पवन भोसले आणि प्रशांत शिंदे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.