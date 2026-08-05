पुणे

म्हसोबा देवस्थानचा पारगावात वर्धापनदिन

म्हसोबा देवस्थानचा पारगावात वर्धापनदिन
Published on

पारगाव, ता. ५ : पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील म्हसोबा देवस्थान चव्हाण वस्ती येथे सलग चौथ्या वर्षी देवाचा वर्धापनदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी देवाची मंत्रोच्चारात विधीवत पूजा आरती तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रम झाले.
यावेळी पारगावचे माजी उपसरपंच विठ्ठल ढोबळे, ग्रामपंचायत सदस्या प्रियांका ढोबळे, ग्रामपंचायत सदस्य किरण ढोबळे, रंगनाथ चव्हाण, माणिक ढोबळे, विवेक चव्हाण, राजेंद्र लबडे, सुहास मिंडे, राहुल साबळे, संतोष चव्हाण, गणेश चव्हाण, महेंद्र ढोबळे, नितीन ढोबळे, बाबाजी चव्हाण आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी महाप्रसाद देण्यात आला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Spiritual Events in Maharashtra
cultural events in Maharashtra
Vardhapan Din celebration Maharashtra
festivals in Paragav
Mesoba Temple events
community religious festivals
traditional Marathi celebrations
importance of temple celebrations
local festivals in Pune
Paragav temple history
Mesoba deity significance
village celebrations in India
unique Marathi festivals
community gathering festivals
temple rituals in Paragav
म्हसोबा देवस्थान उत्सव
पारगाव सण
पारगाव भक्तिसंपर्क
देवाच्या वर्धापनदिनाच्या उत्सवाची माहिती
पारगाव मंदिराची महत्त्व
पारगाव गावातील सण
चव्हाण वस्तीतील कार्यक्रम
पारंपरिक सण महाराष्ट्रात
देवीच्या उत्सवाचा अनुभव
ग्रामपंचायतीचे योगदान
वर्धापनदिनाच्या आरंभात लोकांची उपस्थिती
पूजा आरती प्रतिमेची महत्त्व
पारगावमध्ये आध्यात्मिक उत्सव
धार्मिक अनुष्ठानं