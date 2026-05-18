Pune Metro Construction: सातारा रस्त्यावरील बसथांब्यांमुळे गोंधळ; मेट्रोच्या कामामुळे थांबे बंद, नियोजन करण्याची प्रवाशांची मागणी!

स्वारगेट: स्वारगेट ते कात्रज बीआरटी मार्गावर सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामामुळे पीएमपी बससेवेच्या मार्गरचनेत मोठे बदल केले आहेत. बहुतांश बीआरटी बसथांबे बंद केल्याने प्रवाशांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..पुणे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून स्वारगेट-कात्रज मार्गावर मेट्रोचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यासाठी काही ठिकाणी बीआरटी मार्ग तसेच स्थानके हटविली आहेत. परिणामी, पीएमपी प्रशासनाने बससेवेत तात्पुरते बदल केले आहेत. पंचमी हॉटेल, भापकर पेट्रोल पंप, अरण्येश्वर कॉर्नर, पद्मावती, के. के. मार्केट, बालाजीनगर, भारती विद्यापीठ, कात्रज प्राणीसंग्रहालय आणि मोरे बाग परिसरात बीआरटी मार्ग उपलब्ध असला तरी सध्या पंचमी आणि भारती विद्यापीठ ही स्थानके सुरू आहेत. त्यामुळे या मार्गावरील बससेवा अनेक ठिकाणी सेवा रस्ते आणि मुख्य रस्त्यावरून वळविण्यात येत आहे..नातूबाग बसथांबा हटविला असून बालाजीनगर, विश्वेश्वर, पद्मावती आणि अरण्येश्वर येथील बीआरटी थांबे हिरवे पडदे लावून बंद केले आहेत. भापकर पेट्रोल पंप ते बालाजीनगरदरम्यान बीआरटी मार्ग सलग स्वरूपात उपलब्ध नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे..या भागात रस्त्याच्या डाव्या बाजूला पदपथालगत पीएमपीचे तात्पुरते बसथांबे उभारले आहेत. पीएमपी बससेवेतील बदल योग्य नियोजनाशिवाय केल्याने नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिस, पीएमपी आणि मेट्रो प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी प्रवाशी प्रांजल सस्ते यांनी केली..प्रवासी आणि वाहनचालकांचा गोंधळ होत असेल तर आमच्या अधिकाऱ्यांमार्फत पीएमपी अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून योग्य समन्वय साधण्यात येईल. त्यानुसार प्रवाशी आणि वाहनचालकांचा गोंधळ होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल.- श्रावण हर्डीकर, संचालक, मेट्रो..आम्हाला ज्या ठिकाणावरून रस्ता उपलब्ध असेल तेथून आमच्या बसेस जातात. हे मेट्रोचे काम असल्याने वेगळ्या उपाययोजना करणे आमच्याकडून अशक्य आहे.- यशवंत हिंगे, मुख्य वाहतूक व्यवस्थापक, पीएमपी.