Mhada Home Draw : म्हाडाच्या सव्वाचार हजार घरांची सोडत आचारसंहितेमुळे लांबणीवर

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाने (म्हाडा) विविध योजनांसाठी काढलेल्या सुमारे सव्वाचार हजार घरांची सोडत आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडली.
पुणे - पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाने (म्हाडा) विविध योजनांसाठी काढलेल्या सुमारे सव्वाचार हजार घरांची सोडत आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडली आहे. आचारसंहिता सुरू असल्याने ही सोडत काढता येत नसल्याचे म्हाडाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ही सोडत आता फेब्रुवारीतच होण्याची शक्यता आहे.

