MHT CET Admission : ‘एमएचटी सीईटी’च्या प्रवेश नोंदणीस २७ फेब्रुवारीपर्यंत विलंब शुल्कासह मुदतवाढ

सीईटी कक्षाने ‘एमएचटी सीईटी’सह बी.एस्सी नर्सिंग, डीपीएन/पीएचएन (वैद्यकीय) अभ्यासक्रमाच्या सीईटी प्रवेश नोंदणीसाठी २४ फेब्रुवारी ते १६ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
पुणे - महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी सेल) घेण्यात येणाऱ्या ‘एमएचटी सीईटी’ (पीसीएम/पीसीबी) परीक्षेसाठी विलंब शुल्कासह २५ ते २७ फेब्रुवारीपर्यंत नोंदणी अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सीईटी कक्षाने ‘एमएचटी सीईटी’ परीक्षेसह अन्य प्रवेश परीक्षांसाठी नोंदणी अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.

