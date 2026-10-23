Pune News: एमएचटी-सीईटी २०२७ च्या तारखांबाबत चुकीची माहिती पडणार महागात; सीईटी कक्षाची यूट्यूब चॅनेलला नोटीस

पुणे : सामाईक प्रवेश परीक्षा आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबत समाजमाध्यमांवर चुकीची, अपूर्ण आणि दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून (सीईटी कक्ष) कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी कक्षाने स्वतंत्र ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केला आहे. दरम्यान, एमएचटी-सीईटी २०२७ च्या परीक्षांच्या तारखांबाबत चुकीची माहिती प्रसारित केल्याप्रकरणी एका यूट्यूब चॅनेलला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.‘सीईटी’ कक्षाच्या वतीने विविध व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी परीक्षा आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र, अलीकडे परीक्षा, वेळापत्रक, निकाल आणि प्रवेश प्रक्रियेबाबत समाजमाध्यमांवर अपूर्ण किंवा असत्य माहिती प्रसारित होत असल्याचे कक्षाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे..‘टास्क फोर्स’ची करडी नजरसमाजमाध्यमांवरील गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि कारवाई करण्यासाठी ‘सीईटी’ कक्षाने ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केला आहे. विद्यार्थी व पालकांना समाजमाध्यमांवर ‘सीईटी’संदर्भात चुकीची माहिती, रील, पॉडकास्ट, आक्षेपार्ह मजकूर किंवा गैरप्रकारांचे दावे आढळल्यास, त्यांनी तत्काळ socialmedia.complaints@mahacet.org या ई-मेलवर तक्रार नोंदवावी. या तक्रारींची सत्यता पडताळून संबंधितांवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...‘डिजिटल मास्टर’ला नोटीस‘डिजिटल मास्टर’ या यूट्यूब चॅनेलवरील शिवा नामक यूट्यूबरने ‘एमएचटी-सीईटी २०२७’च्या परीक्षा, अर्ज नोंदणी आणि निकालाच्या तारखांबाबत माहिती प्रसारित केली होती. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याच्या तक्रारी कक्षाला मिळाल्या. ‘सीईटी’ कक्षाने अद्याप २०२७ च्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर केलेल्या नसल्याने संबंधित चॅनेलला नोटीस बजावली आहे. संबंधित व्हिडिओ हटविणे, स्पष्टीकरण प्रसारित करणे आणि पुराव्यांसह लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सीईटी कक्षाने दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.