Pune News : सूक्ष्म छायाचित्र प्रदर्शनात अंगठ्यापेक्षाही लहान बेडूक अन् ‘खंडोबाचा घोडा’

पुणे - हरणटोळ सापाने खापरखवल्या सापाची केलेली चित्तथरारक शिकार, अळीच्या अंगावरच गांधीलमाशीने घातलेली अंडी, अंगठ्यापेक्षाही लहान आकाराचा बेडूक, 'खंडोबाचा घोडा' नावाचा सहजासहजी न दिसणारा किडा, दुर्मिळ 'गुंथर वाईन साप' अशा सूक्ष्म वन्यजीवांची छायाचित्रात्मक सफर रसिकांना घडली. निमित्त आहे, 'सूक्ष्म २०२५' या छायाचित्र प्रदर्शनाचे. .पुणे मॅक्रोग्राफर्स समूहातर्फे आयोजित या अनोख्या छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन शुक्रवारी वन्यजीव छायाचित्रकार पूजा राठोड, अभिनेते आलोक राजवाडे आणि 'फॉलिएज आउटडोअर्स'चे संचालक अभय घाणेकर यांच्या हस्ते झाले..कीटक, साप, बेडूक, बुरशी अशा सहजपणे डोळ्यांना न दिसणाऱ्या वन्यजीवांच्या दुनियेचे दर्शन या छायाचित्र प्रदर्शनातून होत आहे. 'मॅक्रो फोटोग्राफी' करणाऱ्या ३२ छायाचित्रकारांच्या निवडक छायाचित्रांचा या प्रदर्शनात समावेश आहे. कोथरूडच्या यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाच्या कलादालनात आयोजित हे प्रदर्शन शनिवार (ता. २९) आणि रविवारी (ता. ३०) सकाळी १० ते रात्री ८ या वेळेत सर्वांसाठी खुले आहे..पूजा राठोड म्हणाल्या, 'कीटक, साप, बेडूक अशा सूक्ष्म वन्यजीवांकडे खरेच अभावाने लक्ष जाते. आपल्या परिसंस्थेच्या रक्षणासाठी या वन्यजीवांची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. त्यांना कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी संयम आणि चिकाटी आवश्यक असते. ही चिकाटी दाखवून सूक्ष्म वन्यजीवांची दुनिया कॅमेऱ्यात टिपल्याबद्दल प्रदर्शनात सहभागी सर्व छायाचित्रकारांचे मी आभार मानते.'.राजवाडे म्हणाले, 'ही सूक्ष्मजीवांची अद्भुत दुनिया अगदी आपल्या जवळपासच्या परिसरात देखील आहे, हे प्रदर्शन पाहताना लक्षात आले. या दुनियेतील रंगांचे, प्रकारांचे वैविध्य थक्क करणारे आहे.'' पुणे मॅक्रोग्राफर्स समूहाचे अन्वय नाकाडे, सुशील जोशी, पुष्कर अच्युते, शशांक गांधी, लकी जैस्वाल, मिहीर छत्रे यांनी प्रदर्शनाचे आयोजन केले..