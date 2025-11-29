Pune News : सूक्ष्म छायाचित्र प्रदर्शनात अंगठ्यापेक्षाही लहान बेडूक अन् ‘खंडोबाचा घोडा’

पुणे

पुणे - हरणटोळ सापाने खापरखवल्या सापाची केलेली चित्तथरारक शिकार, अळीच्या अंगावरच गांधीलमाशीने घातलेली अंडी, अंगठ्यापेक्षाही लहान आकाराचा बेडूक, ‘खंडोबाचा घोडा’ नावाचा सहजासहजी न दिसणारा किडा, दुर्मिळ ‘गुंथर वाईन साप’ अशा सूक्ष्म वन्यजीवांची छायाचित्रात्मक सफर रसिकांना घडली. निमित्त आहे, ‘सूक्ष्म २०२५’ या छायाचित्र प्रदर्शनाचे.

