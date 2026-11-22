लोणी काळभोर : अवघ्या ३०० चौरस फुटांच्या जागेतून सुरू झालेल्या उद्योगाने जिद्द, मेहनत आणि व्यावसायिक दूरदृष्टीच्या जोरावर थेट जागतिक बाजारपेठेत झेप घेतली आहे. पुण्यातील मायक्रोटेक पॉलिमर्स या उद्योगाने राष्ट्रीय स्तरावर मानाचा जेआरडी टाटा पुरस्कार २०२६ पटकावून आपल्या यशाची मोहोर उमटवली आहे. रूपेश शिवरकर आणि गणेश जाधव यांच्या संयुक्त भागीदारीतील या उद्योगाला ‘फास्टेस्ट ग्रोइंग आंत्रप्रेन्योर ऑफ द इयर’ या श्रेणीत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथे हा सन्मान करण्यात आला..सन २०१९ मध्ये हवेली तालुक्यातील आळंदी म्हातोबाची येथील रूपेश शिवरकर आणि लोणी स्टेशन येथील गणेश जाधव यांनी कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीत अवघ्या ३०० चौरस फुटांच्या जागेतून उद्योगाची मुहूर्तमेढ रोवली. मर्यादित भांडवल आणि साधनसामग्रीवर मात करत त्यांनी उद्योगाचा विस्तार केला. आज कंपनी पफ व सँडविच पॅनेल उद्योग, प्लॅन्ट टिश्यू कल्चर लॅब तसेच गारमेंट उद्योगासाठी लागणाऱ्या विविध प्लास्टिक उत्पादनांची निर्मिती करते..विशेष म्हणजे, अल्पावधीतच कंपनीने देशातील २१ राज्यांसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १० देशांमध्ये व्यवसाय विस्तारला असून, १५० हून अधिक ग्राहकांचा विश्वास संपादन केला आहे. निर्यात क्षेत्रातही कंपनीने स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे.नवी दिल्लीतील हॉटेल शांग्री-ला इरोस येथे झालेल्या पुरस्कार सोहळ्यास पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. एस. महेंद्र देव, राज्यसभा खासदार विजय चिंताकायला आणि भारतीय युवा शक्ती ट्रस्टच्या संस्थापक लक्ष्मी वेंकटरमण वेंकटेशन यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते..या यशस्वी वाटचालीत भारतीय युवा शक्ती ट्रस्टचे मेंटर सौमित्र घोटीकर यांचे मार्गदर्शन, दोन्ही भागीदारांच्या कुटुंबीयांची साथ, कर्मचारीवर्गाचे योगदान आणि ग्राहकांचा विश्वास मोलाचा ठरल्याची भावना शिवरकर व जाधव यांनी व्यक्त केली. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची ओळख अधिक भक्कम करण्याचा संकल्पही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.