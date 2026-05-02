Baramati Bypoll Counting: बारामती पोटनिवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी; क्यूआर कोड आधारित प्रवेश, कडक पोलीस बंदोबस्ताची तयारी पूर्ण

बारामती: येथील बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. 4) मतमोजणी होणार आहे. एमआयडीसीतील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामात सकाळी 8 वाजल्यापासून मतमोजणीला प्रारंभ होणार आहे. मतमोजणीसाठी प्रशासनाने आवश्यक तयारी पूर्ण केली असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी उत्तम दिघे यांनी दिली..मतमोजणी प्रक्रियेसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निकालाच्या दिवशी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असून त्यानुसार प्रतिबंधात्मक आदेशही जारी करण्यात आले आहेत.सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वप्नील रावडे यांनी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना मतमोजणीचे प्रशिक्षण दिले आहे. मतमोजणी केंद्रावर आवश्यक साहित्य व सोयीसुविधांची पूर्तता करण्यात आली असून कर्मचारी, उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी तसेच माध्यम प्रतिनिधींना प्रवेशिका देण्यात आल्या आहेत..माध्यम प्रतिनिधींना फेरीनिहाय निकाल तातडीने उपलब्ध व्हावा यासाठी स्वतंत्र माध्यम कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मतमोजणी केंद्रात मोबाइल वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.चौकट : क्यूआर कोड स्कॅन करूनच प्रवेश…• यंदा प्रथमच क्यूआर कोड आधारित प्रवेश प्रणाली लागू• सर्व प्रवेशिकांवर स्वतंत्र क्यूआर कोड देण्यात आला• प्रवेशावेळी कोड स्कॅन केल्यानंतरच केंद्रात प्रवेश• सुरक्षा वाढवण्यासाठी डिजिटल पडताळणीची व्यवस्था• अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेश रोखण्यासाठी कडक नियंत्रणचौकट- अशी असेल व्यवस्था...• ईव्हीएम मशीनच्या मतमोजणीसाठी 20 टेबल्सची व्यवस्था• टपालाद्वारे प्राप्त मतपत्रिकांच्या मतमोजणीसाठी 6 टेबल्स निश्चित• 30 सूक्ष्म निरीक्षक नियुक्त• 30 मतमोजणी पर्यवेक्षक कार्यरत• 30 मतमोजणी सहाय्यक नेमले• इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह 300 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती.