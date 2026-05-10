Pune Crime: हडपसरमध्ये मध्यरात्री मोठी कारवाई; क्रेनच्या सहाय्याने केबल चोरी करणाऱ्या टोळीला अटक, ८० लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

पुणे : मध्यरात्रीची साधारण दीड-दोनची वेळ.. हडपसर इंडस्ट्रिअल परिसरात रेडियम जॅकेट, डोक्यावर हेल्मेट आणि हातात अवजारे असलेले काही मजूर महापालिकेचे काम सुरू असल्याचे भासवत होते. मात्र, सांडपाणी वाहिनीतून गेलेली 'बीएसएनएल' कंपनीची तांब्याची तार (कॉपर केबल) क्रेनच्या साहाय्याने चोरी करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीला वानवडी पोलिसांनी अटक केली. .अस्लम सगीर खान (वय ३९), सलमान इद्रिस मलीक (वय ३३, दोघे रा. दिल्ली),आरिफ बुंदुखाँ खान (वय ४०), नबी महम्मद शान महम्मद (वय ३५), अनिस अन्सारी महम्मद गियासुद्दीन (वय २२), शोहेब हारुण खान (वय २५, तिघे रा. उत्तर प्रदेश), नरेश कुमार श्रीशिवचरण (वय ४३, रा. हरियाणा), अफाक अन्सारी रफिक अन्सारी (वय २२) आणि प्रवीण दादासाहेब बागुल (वय ३३, दोघे रा. हडपसर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत..वानवडीचे पोलिस उपनिरीक्षक अल्फाज शेख, पोलिस अंमलदार अर्शद सय्यद व गोपाळ मदने यांना 'हनीवेल कंपनीजवळ काहीजण क्रेनच्या साहाय्याने केबल काढत आहेत,' अशी माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकून नऊ जणांना ताब्यात घेतले. विशेष म्हणजे ही टोळी चोरी करत असताना हडपसरमधील दोघा कार्यकर्त्यांनी त्यांना हटकले. त्यावेळी या टोळीने या दोघांना काही रक्कमही दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. या टोळीकडून ३४ लाख ८० हजार रुपयांची कॉपर केबल तसेच, क्रेन, ट्रक असा एकूण ८० लाख ७० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील, पोलिस निरीक्षक संगीता जाधव, सहाय्यक निरीक्षक उमाकांत महाडिक, उपनिरीक्षक अल्फाज शेख, शशिकांत लोंढे यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली..अशी होती 'हायटेक' मोडसही टोळी कोणाला संशय येऊ नये म्हणून ते भाड्याने क्रेन बुक करत असत. ड्रेनेज लाईनचे झाकण उघडून जुनी कॉपर केबल क्रेनने बाहेर काढली जात असे. त्यानंतर या केबलचे तुकडे करून ट्रकमध्ये भरून विक्रीसाठी दिल्लीत पाठवत असत. या टोळीने पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कानपूर आणि अमृतसर अशा प्रमुख शहरांमध्येही अशाच प्रकारे चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे..आणखी गुन्हे उघडकीस येणारदोन दिवसांपूर्वी कोथरूडमधील कर्वेनगर भागातही बीएसएनएलची केबल चोरीला गेली होती. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमधील ही टोळी हे रॅकेट चालवत असल्याचे समोर आले आहे. या टोळीच्या अटकेमुळे केबल चोरीचे आणखी अनेक गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.