Pune Crime: जुन्नर तालुक्यातील रानमळ्यात मध्यरात्री चोरट्यांचा धुमाकूळ; ८५ वर्षीय वृद्धेवर निर्दयी हल्ला, दागिने व रोकड लंपास..

-राजेश कणसेआळेफाटा : जुन्नर तालुक्यातील रानमळा (ढोली मळा) येथे गुरुवारी पहाटे चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत चार घरफोड्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेत एका ८५ वर्षीय वृद्ध महिलेवर लोखंडी रॉडने मारहाण करून तिच्याकडील सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम लंपास करण्यात आली...आळेफाटा पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिजाबाई गबाजी गुंजाळ या वृद्ध महिला एकट्याच राहत होत्या. पहाटे तीनच्या सुमारास चार ते पाच चोरट्यांनी घराचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. कपाट उघडताना आवाज झाल्याने जाग आलेल्या जिजाबाई यांनी आरडाओरड केली असता चोरट्यांनी त्यांचे तोंड दाबून गळ्यातील व कानातील दागिने मागितले. त्यांनी नकार दिल्यावर लोखंडी रॉडने डोक्यावर मारहाण करत अर्धा तोळे सोन्याचे दागिने व कपाटातील तीन हजार रुपये चोरून नेले..दरम्यान, याच परिसरातील कुसूम गुंजाळ यांच्या घरातही कौले काढून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच शिवाजी पाबळे, ज्ञानेश्वर पाबळे व पंढरी गुंजाळ यांच्या बंद घरांची कुलपे तोडून कपाटे फोडण्यात आली.जखमी जिजाबाई यांच्यावर आळेफाटा येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांनी भेट देऊन पंचनामा केला.."गावातील युवकांनी एकत्र येऊन ग्रामसुरक्षा दल स्थापन करावे. रात्री गस्त वाढवावी, तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. संशयास्पद हालचाली दिसल्यास तात्काळ पोलिसांना कळवावे," असे आवाहन त्यांनी केले. विश्वास जाधव, पोलिस निरीक्षक.