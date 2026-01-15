Pune Municipal Election : मदतीला धावून येणाऱ्यांना मत; पुण्यात स्थायिक झालेल्या परराज्यातील नागरिकांची भावना

पुणे - लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा प्रश्न वेगळा असतो. महापालिका निवडणुकीत आमच्या अडचणीच्या काळात धावून येणाऱ्या, पोटतिडकीने प्रश्न सोडविणाऱ्या उमेदवारांनाच आम्ही मतदान करणार आहोत, मग तो कोणत्याही पक्षातील असू द्या किंवा अपक्ष असू द्या, अशी भावना पुण्यात वर्षानुवर्षे स्थायिक झालेल्या परराज्यातील नागरिकांनी व्यक्त केली..देशाच्या कानाकोपऱ्यातून पुण्यात येऊन विविध व्यवसायांच्या निमित्ताने हजारो नागरिक शहरात स्थायिक होतात. अनेक परराज्यातील नागरिकांच्या आता दुसऱ्या पिढ्याही आपल्या वडील-आजोबांच्या व्यवसायामध्ये हातभार लावण्यास तयार होऊ लागल्या आहेत.शहरात हॉटेल, मिठाई, हार्डवेअर, किराणा, फर्निचर यांसह वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय परराज्यातून येऊन पुण्यात स्थायिक झालेल्या नागरिकांकडून केले जात आहेत. या नागरिकांकडून महापालिका निवडणुकीत मतदान करण्यास प्राधान्य दिले जाते..जिल्ह्यात आठ ते १० लाख राजस्थानी समाज वास्तव्य करत आहे, त्यापैकी पुणे शहरात पाच लाख नागरिक वास्तव्यास आहेत. एक लाख ७० हजार राजस्थानी नागरिक महापालिकेसाठी मतदान करणार आहेत. दक्षिण भारतातील दक्षिण कन्नडचे सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त मतदार पुण्यात आहेत.महापालिका निवडणुकीतील मतदानाबाबत राजस्थानी समाजाचे सुनील गेहलोत म्हणाले, ‘पुण्यात व्यवसायाच्या निमित्ताने आमच्या राजस्थानी समाजातील कुटुंबे आली. दोन पिढ्यांपासून येथे वास्तव्य करत आहेत. महापालिका निवडणुकीत आम्ही उमेदवार बघूनच मतदान करतो..व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणी कोण सोडवितो, ते पाहूनच आम्ही निर्णय घेतो.’ बंट संघ गौरव समितीचे अध्यक्ष संतोष शेट्टी म्हणाले, ‘आमच्या समाजातील लोकांनी जास्तीत जास्त संख्येने मतदान करावे, यासाठी आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून जागृती केली.’.हॉटेलमध्ये खास सवलतीलोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी शहरातील हॉटेल व्यावसायिकांकडून मतदान करणाऱ्यांसाठी सवलत दिली जाते. त्यानुसार महापालिका निवडणुकीसाठीही शहरातील विविध हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये मतदान करणाऱ्या नागरिकांना खास सवलत देण्यात येणार आहे, अशी माहिती हॉटेल व्यावसायिक संघटनेचे संतोष शेट्टी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.