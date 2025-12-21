Migratory Birds in Pune: स्थलांतरित पक्ष्यांचे पुणे आश्रयस्थान! बदलत्या हवामानामुळे हजारो किलोमीटरचा प्रवास

Climate Change Impact on Migratory Birds in India: सायबेरियातील कडाक्याची थंडी, मध्य आशियातील अन्नटंचाई आणि युरोप हिमालयीन भागातील बदलते हवामान यामुळे हजारो किलोमीटरचा प्रवास करत स्थलांतरित पक्षी दरवर्षी हिवाळ्यात पुणे आणि परिसरात दाखल होत आहेत. समशितोष्ण हवामान, मुबलक पाणथळ क्षेत्रे आणि अन्नसाखळीची उपलब्धता यामुळे पुणे शहर आणि आसपासचा परिसर हिवाळ्यात पक्ष्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान ठरत आहे. .नद्या, धरणे, तलाव, गवताळ मैदाने आणि जंगलांनी वेढलेले पुणे जैवविविधतेच्या दृष्टीने समृद्ध आहे. याच कारणामुळे ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत येथे विविध देशांतून आलेल्या पक्ष्यांची रंगतदार उपस्थिती पाहायला मिळत आहे. याविषयी वन्यजीव छायाचित्रकार आणि पर्यटक मार्गदर्शक अमोल काळे यांनी सांगितले की, "पुण्याजवळील भिगवण (उजनी धरणाचे पाणलोट क्षेत्र) हे स्थलांतरित जलपक्ष्यांचे प्रमुख केंद्र आहे. 'मिनी भरतपूर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात फ्लेमिंगो, विविध प्रकारची बदके, पानघार किंवा दलदल ससाणा, शबलपत्री ससाणा, मॉन्टेग्युचा भोवल्या, नेपाळी गरुड, पिंगट गरुड, शाही गरुड, मोठा ठिपकेदार गरुड, छोट्या कानाचे घुबड, निळकंठ, घोणस, कैकर अशा सुमारे १२० हून अधिक स्थलांतरित पक्षीप्रकार आढळतात. हिवाळ्यात येथे एकाच ठिकाणी एक हजाराहून अधिक फ्लेमिंगो पाहायला मिळतात.".Elephant Safari in Melghat: विदर्भाच्या नंदनवन मेळघाटात पर्यटन बहरलं; नाताळ–नववर्षात पर्यटकांसाठी हत्ती सफारीची पर्वणी.याशिवाय कवडी बर्ड पॉइंट हा नदीकाठचा परिसर वॉडर पक्ष्यांसाठी प्रसिद्ध असून, येथे शेकाट्या, हिरवी तुतारी आणि धोबी पक्षी मोठ्या संख्येने दिसतात. पुण्यातील मुळा-मुठा नदी, पाषाण तलाव, खडकवासला धरण आणि वेताळ टेकडी परिसर येथेही गरुड, कैकर, विविध प्रकारची बदके, ढोकरी, बगळा आणि खंड्या यांसारखे स्थलांतरित पक्षी आढळतात. जंगल, अभयारण्य क्षेत्रांमध्येही स्थलांतरित पक्ष्यांची वर्दळ वाढते. भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य आणि मयुरेश्वर अभयारण्य येथे खंड्या, नीलिमा, शिकारी पक्षी आणि सुतार पक्षी हिवाळ्यात हमखास दिसतात, असेही काळे यांनी सांगितले..बदलत्या हवामानाचा परिणामपक्षिमित्र दीपक शिंदे यांनी सांगितले, "साधारणपणे दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यापासून स्थलांतरित पक्षी पुणे आणि परिसरात येण्यास सुरुवात करतात. मात्र, यंदा मॉन्सूनचा कालावधी अपेक्षेपेक्षा जास्त लांबल्याने थंडी उशिरा सुरू झाली. हवामानातील या बदलाचा थेट परिणाम पक्ष्यांच्या स्थलांतराच्या वेळापत्रकावर झाला असून, तापमानात अपेक्षित घट उशिरा झाल्यामुळे अनेक पक्ष्यांनी आपला प्रवास पुढे ढकलला. त्यामुळे पुण्यात यंदा स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन नेहमीपेक्षा उशिरा झाले. काही पक्ष्यांचा मुक्कामाचा कालावधी कमी झाल्याचेही निरीक्षणात आले. बदलत्या हवामानामुळे पक्ष्यांच्या सवयी, त्यांचा थांबा आणि स्थलांतराचा संपूर्ण प्रवास यावर परिणाम होत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.".ठिपके सारखे पण प्राणी वेगळे! कसा ओळखायचा बिबट्या, चित्ता आणि जग्वार मधला फरक?.पक्षिनिरीक्षणासाठी सर्वोत्तम काळहिवाळी स्थलांतरित पक्षी पाहण्यासाठी सध्या सर्वोत्तम काळ असून, ऑक्टोबर ते मार्चदरम्यान पक्षिनिरीक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निसर्गप्रेमी आणि छायाचित्रकार येतात. विशेषतः पहाटे लवकर आणि संध्याकाळी पक्ष्यांची हालचाल अधिक दिसून येते. भिगवण परिसरात सध्या फ्लेमिंगोबरोबरच अनेक दुर्मिळ पक्षी दाखल झाले असून, निसर्गप्रेमींसाठी हा काळ पर्वणी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.