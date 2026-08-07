पुणे

दूध प्रतिलिटर दोन रुपयांनी महागले

दूध प्रतिलिटर दोन रुपयांनी महागले
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कात्रज, ता. ७ : डिझेल, साखर, पॅकिंग साहित्य, तसेच दूध खरेदी दरात झालेल्या वाढीमुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे दूध विक्री दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच विविध दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्री दरातही १० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात येणार असून, हे नवे दर मंगळवारपासून (ता. ११) लागू होणार आहेत.
दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाच्या सभासदांची बैठक शुक्रवारी (ता. ७) पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित (कात्रज डेअरी) येथे संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत वाढत्या उत्पादन खर्चाचा आढावा घेऊन दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस प्रमुख सहकारी व खासगी दूध संघांचे सुमारे २० प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरुण सीताराम चांभारे यांचा दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. तसेच, ॲनालॉग पनीरवरील बंदीच्या प्रक्रियेत मोलाचे सहकार्य करणारे आमदार विक्रम पाचपुते यांचेही आभार व्यक्त करण्यात आले.

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